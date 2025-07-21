夏日必學防水抗汗妝容｜Jisoo、權恩妃專屬化妝師親授定妝技巧

踏入炎夏，最讓女生們頭痛的是一出門就溶妝，到底要怎樣才是完美定妝？近日，不論是權恩妃《WATERBOMB》「封膜級妝容」，或者Jisoo在演唱會強烈燈光下唱跳，仍保持完美的妝容，還有很多女星的漂亮底妝，都讓人好奇是如何做到的。一起來看看多位女星化妝師分享的定妝秘訣。



Jisoo化妝師Maeng分享「透明感」妝容的定妝方法

BLACKPINK《DEADLINE》世界巡迴演唱會的首站，韓國高陽場天氣非常炎夏，Jisoo在舞台強烈燈光下唱跳，整個人大汗淋漓，但仍保持完美妝容。BLACKPINK御用化妝師Maeng曾在2023年分享，如何化Jisoo「透明感」妝容。

化妝師Maeng提到在化底妝前，要先做好保濕程序。除了基本的爽膚水、乳液和妝前乳外，在上底妝前，還會全臉噴上一次保濕噴霧，提升肌膚水潤度，讓後續的底妝更貼服。在定妝時，會在容易出油部位掃上一層蜜粉作定妝，可以讓妝容更加持久，不易脫妝。

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Jisoo化妝師Maeng分享「透明感」妝容的定妝方法（IG@sooyaaa__）

權恩妃化妝師Ayoung Ing分享「封膜級妝容」定妝方法

韓國女團IZ*ONE隊長權恩妃，日前參與韓國夏日音樂盛事《WATERBOMB》2025，演出片段引起很多關注。最好奇的是她如何在炎夏高溫及水槍洗禮下，仍保持完美妝容。她的化妝師Ayoung Ing，在社交平台上分享當日為權恩妃化妝時所使用的產品，同時分享了定妝秘訣。

她分享使用定妝噴霧的技巧是，會上妝間隙噴一次，完成妝容後再噴一次，待乾後再重複噴2-3次，這樣可打造出即使是水槍噴灑也沒法撼動的妝容。

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權恩妃的化妝師Ayoung Ing在社交平台上分享當日為她化妝時所使用的產品（IG@ayyounging）

i-dle女團化妝師分享定妝方法

韓國女團i-dle，每個舞台都非常精彩，成員們的妝容時刻都是水潤又服貼。她們專屬彩妝師Haemin曾經分享過妝容教學，提到會在上底妝前，先噴一層定妝噴霧增加肌膚黏性，待微乾時就可上底妝。在化底妝時她會使用粉撲或海綿，並噴上少許定妝噴霧，再取適量粉底液以粉撲輕拍上臉。在輕拍的方式是由外緣拍至臉中，這樣可增加底妝貼服度。

i-dle女團化妝師分享定妝方法（IG@haemin_commune）

李時安分享無瑕妝容定妝方法

李時安在個人YouTube 頻道中大方分享無瑕妝容的上妝方法，其中她到展示定妝步驟時，她所使用的蜜粉在社交平台上爆紅。在李時安的定妝步驟中，蜜粉主要用來吸附多餘油脂，使妝容更持久。在完成底妝和遮瑕後，她會用蜜粉掃沾少許蜜粉，輕按在臉上，尤其在容易出油的T字位和額頭。