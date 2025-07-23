睫毛妝教學｜夏日睫毛防脫妝小貼士！化妝師分享3款刷頭的功效

睫毛妝教學｜夏天都會想到陽光與海灘，還有各個大型的撥水活動。要在被水花撥濕下，依然保持亮麗不脫妝，防水美妝功不可沒。特別是睫毛妝容，在清淡的妝容下，帶毛束感的太陽花睫毛更顯氣質。化妝師Irene Lee為各位《01女生》讀者講解睫毛妝當中的簡易秘訣，大家不容錯過！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的種類、價錢、防水程度、防磨擦程度與推薦程度，幫助大家在入手前了解更多，密切留意《01女生》！

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睫毛妝的步驟

對於化妝新手而言，睫毛妝是個艱難的挑戰，若不慎手抖或用量過多，也會影響整個眼妝的美感。由此，Irene便分享如何弄出卷翹的眼睫毛，表示先選擇一個適合自己弧度的眼睫毛夾，或者可以選購分段式的眼睫毛夾，以確保每一條都有夾翹。之後使用睫毛膏打底，可以幫助定型。而在塗完睫毛膏之後，可以再次使用睫毛夾，來鞏固眼睫毛的弧度。

對於化妝新手而言，睫毛妝是個艱難的挑戰，若不慎手抖或用量過多，也會影響整個眼妝的美感。(freepik)

睫毛妝感流行元素

每季睫毛都有不同的流行趨勢，Irene指出今個夏天的3個關鍵詞，便是輕盈感、太陽花睫毛和扇形放射感。

她解釋，現時趨向自然空氣感，不再追求厚重假睫毛，因此避免重複刷太多層，若要補妝則待每層乾後輕刷。而太陽花睫毛是像花瓣一樣放射狀睫毛，睫與睫中間保留空隙，可以在塗睫毛液後，用眉夾夾出束束分明的睫毛。扇形放射感睫毛一般顯得眼頭短、眼中濃密，眼尾則有拉長感覺，可以打造放大眼效果。故在塗睫毛時，可沿眼形方向梳開；眼尾則加一點假睫毛，以增強拉長感。

扇形放射感睫毛一般顯得眼頭短、眼中濃密，眼尾則有拉長感覺，可以打造放大眼效果。(freepik)

如何避免睫毛膏脫妝？

每隔一段時間，都會怕睫毛膏脫妝，影響整個眼妝。Irene分享，可以選擇防水和防油的睫毛配方，而且在刷上睫毛膏的時候，先在紙巾帶走多餘的睫毛液，可避免使用過量。此外亦要確保眼底足夠乾爽，可以使用碎粉或者￼眼影，以減少睫毛膏印染機會。

如何避免睫毛膏脫妝？(freepik)

睫毛膏刷頭的功用

不少睫毛膏都有不同的刷頭，Irene便分享當中的功用，讓大家化睫毛妝時事半功倍。

扁形刷：打造自然的拉長感，容易掃出扇形感，睫毛會自然地向外放射。

圓頭刷：打造濃密捲翹、層次感更強的妝感。

無刷型：主要打造自然、乾淨的睫毛效果，而且不容易結塊。