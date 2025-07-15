防水美妝｜化妝師分享挑選防水抗汗化妝品技巧 輕鬆應對船P玩水

【防水抗汗化妝品推薦/防水美妝品】無論是戶外外出、行山、水上活動或船P，妝容都容易受到不少挑戰，例如汗水、濕氣和高溫均會影響妝容，輕則暈染花掉，重則溶妝「一噠噠」。不想尷尬情況出現？今次《01女生》邀請到造型及化妝師Kinki Liu向大家分享挑選及使用防水化妝品技巧，大家亦可以從中偷偷師！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的種類、價錢、防水程度、防磨擦程度與推薦程度，幫助大家在入手前了解更多，密切留意《01女生》！

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大家可以如何挑選防水美妝產品？

想入手合適的防水美妝產品，大家當然可以留意產品標示，但要注意控油以及耐水性的產品並不是完全防水；具有防水、防暈染配方等產品說明，才能防止妝容遇水即溶。

另外，選擇底妝時亦可以偏向清爽、貼薄的乳狀或霜狀，眼部產品選擇快乾配方，胭脂及唇部可以選用不黏膩、持久度高的液體狀。

防水美妝產品挑選技巧大公開！（freepik）

Kinki提醒大家千萬不能要重要日子才實試功效，要達到最好的效果必須親自嘗試使用產品，最好預先化一次妝容並待上一整天以了解效果。

入手前，大家亦可以做多幾個小測試：先在手背上先作測試，待產品乾透後，利用手指以作磨擦測試。然後利用化妝水配以化妝棉輕輕印抹，從以進一步了解該產品的抗水性。最後可以照常活動，待帶妝測試數小時後，再次觀察殘餘的美妝，這樣就可以入手前很大程度了解到產品標示的準確性，之後便是上臉實試。

如何能夠再度加強防水美妝產品的功效？

這樣更可以加強防水美妝產品功效！（freepik）

雖然防水美妝品具備一定的防水、防汗性，想完美展現萬無一失、有如漿糊級牢固的妝容，大家可以利用定妝噴霧以作「三文治定妝法」，妝前、妝中間以及完妝後都噴上定妝噴霧。

另外，眼妝亦可先塗上眼部打底膏，有效抵抗潮濕和出汗，讓眼妝更持久顯色。最後，除了唇部與眉毛可以配以大熱的「雨衣」，眼睫毛與眼線位置亦可以利用「雨衣」額外添加一層保護層，這樣就能打造超級抗水、抗油的妝容。