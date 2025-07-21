營造夏日防水妝容！化妝師教4不同膚質的定妝方法 卸妝要這樣做

在香港的夏天總是特別潮濕，加上不是艷陽高照，就是滂沱大雨。每天早上精心準備的妝容和髮型，剛出門就被破壞，這是不少注意形象女生的煩惱。要解決這些困擾，由防水抗汗化妝品到化妝小細節都有許多小秘訣，這次《01女生》邀請到專業化妝師Vivienne，與我們一一分拆解！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的色號、易買程度、持妝程度、顯色程度、滿意程度和價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意《01女生》！

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選購防水抗汗化妝品注意3點（Freepik）

選購防水抗汗化妝品注意3點

想要在夏天打造出持久妝容，在選購化妝品時，可以選擇一些本身就有著防水抗汗功效。化妝師Vivienne更分享3個，在選購化妝品時可以特別的地方。

1.⁠ ⁠檢查產品的成分

需確認產品中是否含有防水成分，如聚合物、矽類或防水蜡等。可以選擇無油或輕盈配方的產品，可以減少黏膩感，並提高持妝效果。

2. 夏天的妝容宜以輕薄為主

因為夏天容易出汗，所以經常會出現脫妝的情況。假如妝容太過厚重的話，一但出汗脫妝就會很明顯，所以輕透、自然的妝容更符合夏天的氣息。

3.⁠ ⁠可留意產品是否帶有防曬功能

夏天的紫外線強烈，肌膚容易被曬傷，因此防曬很關鍵，可以選擇含有防曬成分的產品，為肌膚提供額外的保護。

夏天適用的四大定妝法（Freepik）

夏天適用的四大定妝法

除了選購化妝品時要注意外，定妝步驟更是尤其重要，Vivienne就分享了4個不同肌膚夏天適用的定妝法。

1. 成膜定妝法

適用人群：油性肌膚

步驟：粉底液＞定妝噴霧＞碎粉＞定妝噴霧



首先將粉底液均勻地塗上臉，然後噴一層有成膜效果的定妝噴霧，然後等定妝噴霧差不多八成乾的時候，再全臉上碎粉，最後再噴一層定妝噴霧。



2. 三文治定妝法

適用人群：油性肌膚

步驟：散粉＞粉底液＞碎粉



在塗粉底液之前先鋪一層薄薄的碎粉，讓皮膚乾爽一點，然後再用美妝蛋或乾粉撲把粉底液用按壓的方式上臉，最後再用碎粉薄薄地蓋一層。



3. 膠水定妝法

適用人群：乾性肌膚

步驟：定妝噴霧＞粉底液＞碎粉＞定妝噴霧



在上粉底液前先噴一層定妝噴霧，然後可以把粉底擠在手上，再把定妝噴霧混入粉底裡面，兩者混合後再上臉，再蓋上一層薄薄的碎粉，最後再噴一層定妝噴霧。



4. 烘焙定妝法

適用人群：混合性肌膚

步驟：粉底液＞碎粉



先塗上粉底液，再用化妝刷鋪一層厚厚的碎粉，先不要推開，讓碎粉在臉上保留5-10分鐘。接著，可以先化其他部分，讓碎粉吸收臉上的油脂，尤其是粉底或遮瑕用量較多的部分，最後再用比較蓬鬆的碎粉把多餘的碎粉輕輕掃去。



*噴定妝噴霧的時候距離面部大概30cm



夏天適用的補妝法（Freepik）

夏天適用的補妝法

夏天外出時，難免會遇到脫妝需要補妝的情況。Vivienne就提醒這個時候，可以先用紙巾或者吸油紙把臉上的油光和汗印走，切記是輕輕按壓不要拖動，再用粉餅薄薄地印上，再補上碎粉。

如果底妝出顯斑駁的情況，可以用隨身攜帶的潤唇膏、補水棒或面霜，在斑駁的位置塗抹上，再用手指打圈讓已經卡粉斑駁的粉底充份溶解和乳化。然後用紙巾輕輕按壓，把浮粉的部分印走。再用手指把分界線向內暈染自然，然後再進行上面補妝的步驟。

化妝前同樣要注意

在夏天想要妝容持久不溶化，除了在定妝及補妝時要花心思外，Vivienne提到在妝前同樣有3個小地方需要注意。

1.⁠ ⁠使用較清爽的潔面產品，如凝膠狀的保濕霜，避免過於油膩的產品，去除多餘的油脂和污垢，保持肌膚清潔。

2.⁠ ⁠容易出油的人可以先使用控油妝前乳，可以幫助控制面部油脂，讓妝容更持久。

3.⁠ ⁠妝前的護膚步驟越簡單越好，可使用輕薄的護膚品，避免厚重的產品，必須讓其完全吸收後再上妝。

需要深層卸妝（Freepik）

需要深層卸妝

使用防水抗汗化妝後，想要完全徹底卸除乾淨。Vivienne就提醒女生們，防水妝品通常對水和汗水具有高度抵抗力，因此使用油性卸妝產品，如卸妝油或卸妝膏﹐能更有效地溶解妝容。建議先用油性卸妝產品進行初步卸妝，然後再使用水性潔面產品進行第二次清潔，以徹底去除殘留的妝品。