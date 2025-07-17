夏天護理須知！皮膚科醫生分享防水抗汗美妝這樣用 有助減低敏感

來到炎熱的夏天，相信大家的護理需求都有所改變，偏好選擇控油、清爽的配方。而不少女生為確保自己的妝容能夠維持，美妝產品配方亦會選擇持久控油配方，或標示防水抗汗之產品，甚至加上定妝噴霧。持久雖好，相對而言亦可能要比一般化妝品增添多些或不同添加劑，加上在高溫和潮濕的環境中，皮膚會分泌更多的汗水和油脂，這些物質與化妝品混合後，亦會對皮膚造成負擔， 可能會堵塞毛孔，導致黑頭、粉刺和暗瘡的形成。 想避免堵塞毛孔問題，難道要取捨美麗妝容？今次《01女生》邀請到養和醫院皮膚科醫生陳俊彥醫生（Johnny Chan）， 為大家解開夏天護理疑問。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的種類、價錢、防水程度、防磨擦程度與推薦程度，幫助大家在入手前了解更多，密切留意《01女生》！

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防水抗汗美妝品會比一般化妝品容易堵塞毛孔嗎？

市面上的防水抗汗美妝產品，主要成份包括物理性的防曬成份、化學性防曬成份、聚合物、矽、蠟質等的成份而成。防水抗汗美妝品中的成膜劑或增稠劑配方，或會比一般化妝品添加多些，以達至防水抗汗功效。由於美妝產品防水的性質，要注意充分落妝，才能避免堵塞毛孔。

防水抗汗美妝品會比一般化妝品容易堵塞毛孔嗎？(freepik)

防水抗汗美妝品會比一般化妝品容易引起皮膚敏感嗎？

如果本身有異位性皮膚炎、暗瘡、玫瑰痤瘡的話，又或者曾經對以上提及個別成份有過敏感反應，Johnny 亦建議避免使用含有過多不同添加劑的美妝產品，以免引起接觸性敏感性皮膚炎。

美妝品當中不同成份都有引起敏感的機會，主要視乎個別人士本身膚質，另外是否屬於敏感皮膚特質。 Dr.Johnny Chan

如何減少毛孔堵塞的風險？

由於美妝產品在保持妝容持久方面表現優異，加上防水的性質，Johnny 提醒大家要注意充分落妝，以減少毛孔堵塞的風險，從而引起暗瘡或毛囊發炎。大家可以考慮使用落妝油，利用油溶性的特質，去充分洗走妝容。另外亦要每天早晚潔面，並定期使用水楊酸產品或深層清潔面膜，以去除毛孔內的油脂和污垢，從而幫助清潔毛孔。