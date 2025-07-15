夏日最強防水美妝推薦！編輯部實試4款防水化妝品：JSM粉底貼膚

【防水抗汗化妝品推薦/防水美妝品】來到溫度持續高企的夏日，除了到戶外與陽光玩遊戲，少不免當然是善用水上活動消暑。夏日玩樂多多，想同時保持姣好妝容，一款持久同時防水、抗汗的美妝品絕對是夏日恩物。今次《01女生》編輯部實試了4款不同的防水抗汗美妝產品，品牌包括PAUL & JOE BEAUTÉ、SUQQU、JSM Beauty以及MAKE UP FOR EVER（排名不分先後），從底妝到眼妝產品都有。那怕高溫、下雨、出汗或海邊衝浪，都可以讓大家隨時準備好最好狀態的自己！

( 陳葦慈攝 )



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的種類、價錢、防水程度、防磨擦程度與推薦程度，幫助大家在入手前了解更多，密切留意《01女生》！

高級編輯 張懿慧：「零瑕奶油肌的秘密武器」

高級編輯 張懿慧：「零瑕奶油肌的秘密武器」

防水抗汗化妝品推薦2025｜PAUL & JOE BEAUTÉ 柔滑遮瑕膏 #01 Light HK$190( 陳葦慈攝 )

炎炎夏日，臉上底妝總敵不過汗水與油脂，在選擇防水防汗的睫毛膏和眼線液同時，遮瑕膏同樣需要高度防護力，以免瑕疵在午後悄悄浮現。

高級編輯 張懿慧：「零瑕奶油肌的秘密武器」 ( 陳葦慈攝 )

這款遮瑕膏質感如奶油般細膩柔滑，做到自然水潤、無縫遮蓋瑕疵的妝感效果。其覆蓋和扁平顆粒粉末配方，能有效遮蓋黑眼圈、斑點及毛孔。蘊含積雪草提取物、透明質酸等成分，加上採用成膜劑，有效避免卡紋情況，具備抗水抗汗、抗油能力，保濕同時持妝。

編輯 李樂瑤：「無懼夏日濕氣／高溫／磨擦挑戰！ 」

編輯 李樂瑤：「無懼夏日濕氣／高溫／磨擦挑戰！ 」

防水抗汗化妝品推薦2025｜MAKE UP FOR EVER AQUA resist 防水持色眼線液 2mL HK$240 ( 陳葦慈攝 )

夏天最怕溶妝，眼妝化掉更容易令妝感變得污濁、不精緻。雖然筆者並非油眼，不過高溫挑戰下亦少不免會有些許暈染情況出現，今次換上由專業化妝師攜手研製的AQUA resist 防水持色眼線液，情況大為改善。

眼線液擁有14款不同色調，由日常到玩味妝容都可以滿足到，今次利用了3款不同色調完成整個眼妝：啞緻 #MATTEWOOD為主眼線，星閃色調#SILVERPOWER 與 ＃PINKBLAZEI點綴。

編輯 李樂瑤：「無懼夏日濕氣／高溫／磨擦挑戰！ 」( 陳葦慈攝 )

特別喜愛產品的筆頭設計，十分容易操控以及快乾，能夠隨意畫出粗幼線條，唯星閃色調需要花些心思疊加。而且經過編輯部實測，配方的確能夠防水、防暈染，實現持久不脫的妝效，可以說是油眼女生和夏日玩水必備好物！

編輯 許秀麗： 「營造漂亮的奶油柔霧底妝」

防水抗汗化妝品推薦2025｜Jung Saem Mool Beauty專業持久貼膚網紗氣墊粉底 HK$215 ( 陳葦慈攝 )

一直很喜歡氣墊粉底可快速且貼服上妝，今個月試了JSM Beauty的新款氣墊粉底，有被它的光澤感及緊貼肌膚效果感到非常驚艷。這次產品是採用透薄網紗過濾設計，每次一按可取到均勻及細緻粉底，上臉後輕易打造出貼膚底妝，質地透薄不會有厚重感，且可遮蓋面部部分瑕疵。

編輯 許秀麗： 「營造漂亮的奶油柔霧底妝」( 陳葦慈攝 )

除此之外，筆者還喜歡它的妝感及持久度。在使用後肌膚看起來自然光滑，是很漂亮的奶油柔霧妝效，而且在每天至少持妝8-10小時情況下，妝容依然完整不見暗沉，即使是鼻翼和眼下位置也不會出現卡粉。JSM Beauty的這款氣墊粉底，是筆者今個夏季用過最喜歡的氣墊粉底！

編輯 朱加曦：「締造根根分別的自然美睫」

防水抗汗化妝品推薦2025｜SUQQU 晶采3D防水睫毛膏 HK$315( 陳葦慈攝 )

近期愛用的睫毛膏，質感輕盈、效果纖長，不會覺得厚重或容易結塊，締造出根根分別的自然美睫。睫毛膏亦具防水成分，塗後很快便乾，可以配合睫毛夾，捲出好看的弧度。

編輯 朱加曦：「締造根根分別的自然美睫」( 陳葦慈攝 )

對於不少化妝新手而言，塗睫毛膏時需夠經驗和穩定，以減少睫毛黏在一起或顯厚重的問題。這款睫毛膏刷頭採用弧形設計，能夠貼合眼睛弧度，從根部開始刷起，並提供適量的液體抓力，以達致均勻的睫毛妝效。