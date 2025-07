夏日最強防水美妝推薦！編輯部實試4款防水化妝品：JSM粉底貼膚

【防水抗汗化妝品推薦/防水美妝品】來到溫度持續高企的夏日,除了到戶外與陽光玩遊戲,少不免當然是善用水上活動消暑。夏日玩樂多多,想同時保持姣好妝容,一款持久同時防水、抗汗的美妝品絕對是夏日恩物。今次《01女生》編輯部實試了4款不同的防水抗汗美妝產品,品牌包括PAUL & JOE BEAUTÉ、SUQQU、JSM Beauty以及MAKE UP FOR EVER(排名不分先後),從底妝到眼妝產品都有。那怕高溫、下雨、出汗或海邊衝浪,都可以讓大家隨時準備好最好狀態的自己!

( 陳葦慈攝 )



由2024年1月起,Girl's Pick 將以全新形式和大家見面,加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題,和大家評測話題產品。以下將列出產品的種類、價錢、防水程度、防磨擦程度與推薦程度,幫助大家在入手前了解更多,密切留意《01女生》!

炎炎夏日,臉上底妝總敵不過汗水與油脂,在選擇防水防汗的睫毛膏和眼線液同時,遮瑕膏同樣需要高度防護力,以免瑕疵在午後悄悄浮現。

這款遮瑕膏質感如奶油般細膩柔滑,做到自然水潤、無縫遮蓋瑕疵的妝感效果。其覆蓋和扁平顆粒粉末配方,能有效遮蓋黑眼圈、斑點及毛孔。蘊含積雪草提取物、透明質酸等成分,加上採用成膜劑,有效避免卡紋情況,具備抗水抗汗、抗油能力,保濕同時持妝。

防水抗汗化妝品推薦2025|MAKE UP FOR EVER AQUA resist 防水持色眼線液 2mL HK$240 ( 陳葦慈攝 )