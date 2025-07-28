新娘髮型｜雨天也能保持完美髮型!化妝師公開秘訣:定型噴霧這樣用

【婚紗髮型｜新娘造型】香港天氣常年潮濕悶熱，對於不少女生而言，每天由出門一刻直至到達辦公室時維持造型實屬不易，更何況是需要一天內不停轉換髮型的新娘呢！為了讓準新娘們能在婚禮當天以最心儀的髮型示人，《01女生》邀請到新娘化妝師Kelly Heung和大家分享保持完美新娘髮型的貼士，從髮質、髮型設計到產品選擇技巧，即使在潮濕天氣下都能打造超持久的完美新娘髮型。



新娘髮型是婚禮造型重要的一環，但不少新娘都會因高濕度而放棄大波浪捲髮、自然垂墜的長髮及公主頭等造型，其實只要提前做好準備，掌握以下技巧，就能確保每個髮型細節都能完美展現。

新娘髮型技巧｜1. 底層處理是關鍵

維持髮型第一步是加強頭髮支撐力。Kelly表示，必先根據新娘髮質選擇底層打底產品，軟易塌髮質宜選用抗濕噴霧，粗硬毛躁髮質則適合輕盈蓬鬆慕斯，從髮根打底開始提升立體感。再配合適當熱工具，如粟米夾、電髮棒等，確保髮型即使在高濕度下也能保持空氣感。

新娘髮型技巧｜2. 符合臉型與身高比例

在設計髮型時，需根據新娘臉形與身高比例，度身設計合適造型。例如：圓臉新娘可選高層次盤髮或側分波浪拉長臉型；身型高挑的新娘則適合蓬鬆低髻或長捲髮，以平衡整體視覺。所有造型需加入隱藏式髮夾或局部髮片，作為「隱形支撐點」，既可穩固結構，亦可保持頭髮的輕盈自然。

新娘髮型技巧｜3. 抗濕＋定型

在高濕高溫天氣下，選對定型產品尤其重要。Kelly建議選用防水性強的定型產品，並以分層噴灑方式，確保每一條髮絲都得到充分的保護。再以冷風定型法鎖住髮型結構，即使在戶外行禮、拍攝，還是狂歡到深夜，髮型仍可保持精緻如初，不易受潮濕天氣影響。