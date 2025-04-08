新娘妝｜配裙褂/旗袍顯知性美！復古妝教學:紅唇、深邃眼妝這樣做

【新娘妝/新娘化妝/中式禮服】近年中式禮服風潮大受歡迎，配上一個恰到好處、自然且精緻的妝容、傳統風格的配飾能夠增添女性優雅和韻味，讓整體造型更華麗典雅。《01女生》找來化妝師 Katrina，和大家分享中式禮服的妝容搭配及細節。



中式禮服裝扮的整體感覺講求清麗脫俗，因此Katrina提醒各位準新娘揀選妝容時以透薄底妝、粉嫩用色為主，眉型適宜自然簡潔，配上簡約大雅的金色髮飾，與紅色禮服相得益彰之餘，亦更顯東方古典韻味。

中式禮服妝容造型 (圖片由受訪者提供)

中式禮服妝容造型技巧｜1. 自然貼薄底妝

想打造透薄底妝，使用帶有保濕水潤功能、珠光質地妝感氣墊粉餅是最佳選擇。不僅能讓肌膚呈現原生透亮光澤，能修飾肌膚同時突顯五官的立體度，不同角度下都散發細膩的光芒。

中式禮服妝容造型技巧｜2. 立體毛流感眉型

眉型是每個妝容的重點所在。將眉頭修飾至平整，稍微拉長眉線，用與髮色相近的眉粉畫出根根分明的眉毛，再用同色系染眉膏輕刷眉毛，令整體顏色一致。這使新娘臉部輪廓更立體分明，提高妝容精緻度，配搭古典華美中式禮服，增添一絲典雅的復古感。

中式禮服妝容造型技巧｜2. 立體毛流感眉型(圖片由受訪者提供)

中式禮服妝容造型技巧｜3. 深邃眼妝、上揚的眼線

想讓中式禮服穿起來不老氣，Katrina建議眼妝以柔和色調為主，將重點集中在眼線。以不同深淺的粉調眼影營造眼型輪廓，叠加金色或淺粉色閃粉點綴眼妝。最後用眼線液筆勾勒出微微上翹的精細眼線，即可拉長眼睛形狀，增加立體深邃感。

中式禮服妝容造型技巧｜4. 水潤紅唇

「紅唇」是中式新娘妝的精粹所在，唇色以紅色梅紅或其他深色調為主，建議用質感水潤的唇膏或唇彩，讓嘴唇看起來更豐盈，展現女性的嫵媚。

中式禮服妝容造型技巧｜5. 金色配飾

一般中式禮服搭配金步搖、鳳冠、金器，看起來隆重華貴。想增添時尚型格感覺，可配戴中式特色的飾品，如流蘇耳環、小花髮飾等，簡約而不失格調。

金色配飾搭配馬尾造型 (圖片由受訪者提供)

中式禮服妝容造型技巧｜6. 馬尾造型

若然不喜歡盤髮、髮髻等經典中式造型的話，馬尾造型是個不錯的選擇。中長髮女生可選擇微捲高馬尾，搭配可愛的小飾物，充滿浪漫甜美感。低馬尾造型可塑性極高，和中式禮服搭配起來毫無違和感。