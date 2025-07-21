新娘酒店出門好物推薦:化妝補光/解決插座不夠 最多人後悔做漏1事

【新娘妝｜新娘化妝】近年不少新娘都選擇在酒店出門，但別以為只需準備婚紗首飾、佈置物資等婚禮物品便足夠。想讓婚禮當天的流程更順暢的話，更需要考慮酒店實際環境和設備的配合，別讓小細節毀掉好心情！新娘化妝師Elise Yip向「01女生」讀者分享7樣看似細微，但能提升出門流暢度的實用好物，助新娘從容應對每個細節！



準備充分，才能真正享受屬於你的幸福時刻！以下7件酒店出門必備好物，Elise 建議大家最少提前3天與酒店確認借用清單，並安排一位姐妹負責打點，才能應對所有突發狀況。

近年不少新人選擇在酒店進行出入門儀式 (Photobywade)

酒店出門必備好物1. 補光燈具

Elise強調，化妝最忌光線不均，而酒店房間的採光往往未如所想，尤其清晨時分天然光不足，極易導致底妝色差或暈染不均。她建議，不妨向酒店借用專業化妝燈或高亮度落地燈，最好選用500流明以上LED化妝鏡燈，並將燈具擺放於化妝台左側45度角，能大幅提升光線覆蓋範圍，確保妝容在任何角度都均勻透亮。

(freepik)

酒店出門必備好物2. 實用化妝椅

除光線之外，椅子亦是影響化妝效率、效果的關鍵之一。Elise解釋，酒店沙發及椅子多數過矮或無靠背，難以細緻處理妝容。她建議提前準備或借用高度55-60厘米的穩固靠背椅，讓新娘坐得舒適、妝容亦更自然。一般而言，化妝師團隊都會按人數規模，預先準備至少2-3張化妝椅。

(圖片由受訪者提供)

酒店出門必備好物3. 多功能延長線/拖板

問及婚禮當天最常見的場面，Elise笑言必定是「搶插座大戰」。捲髮器、手機充電、補光燈等都需要插座。建議選擇 6 孔以上且帶 USB 接口的延長線，並確保產品具備過載保護功能。另外，記得提前規劃各電器的擺放位置，確保使用時方便安全。

酒店出門必備好物3. 多功能延長線/拖板 (freepik)

酒店出門必備好物4. 蒸氣熨斗

Elise指最多新人低估禮服摺痕的「殺傷力」，她坦言，曾聽過不少新娘因婚紗摺痕在鏡頭下顯得份外明顯，而後悔莫及。她續指，尤其新買的紅色睡衣和禮服更易出現摺痕，建議向酒店借用蒸氣熨斗，快速除皺。操作時記得根據布料調節溫度，婚紗應用低溫蒸氣，西裝領口則需高溫定型。

新買的紅色睡衣和禮服容易出現摺痕 (圖片由受訪者提供)

酒店出門必備好物5. 紙巾及垃圾袋

婚禮日當天，感動場面一個接一個，加上大量親友進出場地，化妝棉、紙巾等消耗品數量也會急增，建議準備60升以上的大型垃圾袋，可放置於門後或洗手間，方便收納之餘亦可保持房間整潔。

酒店出門必備好物5. 紙巾及垃圾袋 (圖片由受訪者提供)

酒店出門必備好物6. 新娘急救包

婚禮當天往往會遇到一些小意外，如脫線、紐扣鬆脫、鞋帶斷裂或小傷口等，因此準備一個急救包可迅速應付突發小問題，避免影響心情及行程。當中包括針線包（備有白色、黑色及婚紗顏色的線）、安全別針、雙面膠貼、 剪刀、小鉗子、膠布、止痛藥、婚鞋防滑墊、鞋墊等，確保萬無一失。

酒店出門必備好物6. 新娘急救包 (freepik)

酒店出門必備好物7.迷你風扇/便攜風扇

婚禮當天，新娘容易因緊張或場地悶熱而出汗，尤其夏季更為嚴重。隨時備有迷你風扇，不僅可為自己降溫，亦能協助化妝師團隊快速定妝，有效避免妝容出現融化情況。