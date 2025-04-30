小個子新娘顯高秘訣！選對婚紗/髮型/首飾拉長比例 穿出170cm氣場

相信不少身材嬌小的新娘，在揀選婚紗時或多或少會感到無從入手，不知如何搭配才能修飾身型，顯高又顯瘦。其實只需掌握「視覺延伸」的穿搭原則，透過髮型、婚紗及飾品的互相配合，小個子新娘也能穿出170cm的完美比例！《01女生》邀請到新娘化妝師Kelly Heung和大家分享個子嬌小新娘顯高秘訣，讓各位小個子新娘自信步入婚禮殿堂！



綜合多年工作經驗分享，Kelly表示很多身材嬌小的女生對於身高比例充滿焦慮，總是擔心拍照時會頓成「哈比人」。其實，婚禮當天最重要是盡情享受，自信的笑容才是最美的裝飾。假如真的擔心會被厚重婚紗或誇張髮型壓低身高的話，不妨參考以下顯高秘訣，輕鬆提升拉長身型比例，抬頭挺胸迎接屬於你的幸福時刻！

小個子新娘顯高秘訣｜1. 輕盈感髮型

常說頭髮是女士的第2張臉，而髮型對於整體身形比例的影響更是不容忽視。對於小個子新娘而言，過高的髮髻或厚重的長髮設計容易壓低視覺比例，讓整體造型顯得笨重。因此，選擇能營造輕盈感、高層次感的髮型，不僅修飾臉型，還能有效拉長身形。

髮絲細軟的女生可嘗試高顱頂盤髮，讓頭型更好看之餘，亦自然拉長臉部和頭部比例。只需在盤髮時輕微拉鬆頭頂的髮絲，就能營造蓬鬆空氣感，讓整體造型更顯高挑。

高顱頂盤髮 (圖片由受訪者提供)

假如你是中短髮女生，長度落在鎖骨位置，顯臉小的波浪短髮會是個不錯選擇，微捲的髮尾，搭配空氣感瀏海，甜美又俐落。

波浪短髮 (Pinterest)

小個子新娘顯高秘訣｜2. 高腰線、適當露膚的禮服

選對婚紗設計，是小個子新娘顯高的關鍵之一，透過細節、剪裁讓比例瞬間拉長，當中腰線位置決定了身型的比例，特別是五五身的女生。在試婚紗前，不妨參考以下婚紗款式推薦：

高開衩婚紗：在裙襬位置開衩，若隱若現露出腿部線條，展現恰到好處的小性感，完美拉長整體比例。



直筒婚紗：常見的輕婚紗款式，比傳統白色長婚紗更輕盈，簡潔且貼⾝剪裁能修飾身形，高雅大方。



帝國式剪裁婚紗：這種超高腰婚紗設計，腰線設計在胸部下方，打造出「胸部以下都是腿」的視覺效果，有效拉長腿部比例。



A字裙婚紗：高腰設計能延伸腿部比例，搭配A字裙的自然垂墜感，特別適合沒腰身、寬臀、想修飾下半身骨架的女生，打造纖瘦、長腿的視覺效果。



蓬蓬裙婚紗：必須選擇「前短後長」的設計，露出腳踝和尖頭高跟鞋，視覺上有著延伸效果。



小個子新娘顯高秘訣｜3. V字/Y形的飾物

飾物雖小巧，卻能為整體造型帶來畫龍點睛的效果。建議小個子新娘使用簡約設計、直線線條的飾物，切忌使用過多裝飾、大體積的飾品，造成累贅感。

頭飾方面，選擇小巧的鑽石髮夾或皇冠，避免使用長款頭紗、過於繁瑣的頭飾；項鍊選擇上，盡量揀選Y字鏈或細長項鍊，拉長頸部比例；手部搭配細版手鍊或簡約戒指，簡約而不失精緻，提升優雅氣質。