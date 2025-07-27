跟著Jisoo、金裕貞換上夏日新唇膏：DIOR、Bobbi Brown、ARMANI

唇膏｜想要打造夏日活力妝容，唇妝絕對是重點之一，能為整個人增添好氣息！於今個夏日許多品牌推出新款唇膏、唇釉、有色潤唇膏等，當中有不少是韓國女星的愛用款式。這次為大家精選多款不容錯過的唇膏，以及今季流行色號，包括：DIOR、GUERLAIN、Bobbi Brown等品牌，都能助大家打造充滿魅力的妝容。



夏日必備唇膏1. DIOR 誘惑煥彩潤唇蜜 #105 Lychee HK$350

有著「DIOR公主」之稱的Jisoo，很喜歡DIOR新推出的誘惑煥彩潤唇蜜，由未正式上架到BLACKPINK演唱會妝容，多次於instagram上分享這款潤唇蜜！其中Jisoo於演唱會中就是使用色號#105 Lychee，色調如水潤甜美的荔枝般，塗上唇後更有著深層滋潤功效，同時為櫻唇添上迷人亮彩。

夏日必備唇膏1. DIOR 誘惑煥彩潤唇蜜 #105 Lychee HK$350（IG@sooyaaa__）

夏日必備唇膏2. Bobbi Brown 晶鑽漾色盈潤唇膏 #NudeMauve HK$350

擁有甜美模樣的金裕貞，今年多次分享使用Bobbi Brown的晶鑽漾色盈潤唇膏。這是一款結合了潤唇膏的滋潤舒適、唇膏的濃郁色彩以及唇彩的水潤光澤，可為妝容增添健康柔和血色感。近期金裕貞在instagram上公開的照片就是使用色號#NudeMauve，自然又有著水潤的效果，而且更把唇膏變成掛件，非常可愛！

夏日必備唇膏2. Bobbi Brown 晶鑽漾色盈潤唇膏 #NudeMauve HK$350（IG@you_r_love）

夏日必備唇膏3. GUERLAIN 92% NATURAL-ORIGIN HONEY TINT LIP OIL #309 Honey Glow HK$340

宋慧喬素來喜歡以淡妝示人，多次使用GUERLAIN的產品。近來演繹了品牌全新的潤色唇油，色號#309 Honey Glow，是一款自然裸色，與她氣質很相近。這款潤色唇油配方結合蜂蜜以及92%天然來源成分，能滋養雙唇，打造豐唇效果。更能即時塑造豐盈唇妝，展現絕美鏡面光澤，讓唇部更顯嬌嫩動人。

夏日必備唇膏3. GUERLAIN 92% NATURAL-ORIGIN HONEY TINT LIP OIL #309 Honey Glow HK$340 （IG@kyo1122）

夏日必備唇膏4. THE WHOO 宮廷萃韻 水漾潤唇膏 #01BLUSH自然裸粉 HK$260

韓國女星金智媛日常都是喜歡自然妝容，曾分享試用THE WHOO的宮廷萃韻水漾潤唇膏，色號是#01 BLUSH自然裸粉。這款潤唇膏可深層滋養唇部，減淡唇紋及改善唇色，賦予雙唇極致呵護。

夏日必備唇膏4. THE WHOO 宮廷萃韻 水漾潤唇膏 #01BLUSH自然裸粉 HK$260（THE WHOO）

夏日必備唇膏5. ARMANI beauty 鏡光豐盈唇蜜 HK$400

有著漂亮光澤感的唇蜜，可讓唇部看起來更豐滿，充滿夏日活力氣息。ARMANI beauty的鏡光豐盈唇蜜，有著鏡光閃爍妝感，可打造出宛若玻璃般剔透的唇妝，配搭清新怡人的開心果、薄荷與桂花香調，散發迷人清香。唇蜜更具獨特薄荷冰涼質感，為雙唇帶來持久舒適。

夏日必備唇膏5. ARMANI beauty 鏡光豐盈唇蜜 HK$400（品牌提供）

夏日必備唇膏6. Gucci Flora Rouge de Beauté Brillant限量版唇膏 #208They Met In Argentina

Gucci的這款t限量版唇膏，是一款暖玫瑰木色，揉合粉紅、中性和橙紅色調，完美襯托各種膚色，塑造迷人妝效。唇膏配方結合透明質酸、黑玫瑰油和牡丹油複合物，質感絲滑柔潤，能突顯雙唇的自然美態，令櫻唇更立體飽滿。唇膏的設計亦讓人心動，以纖幼的金色唇膏管盛載，配以象牙白色唇膏蓋，並以Gucci Flora圖案點綴，充滿夏日氣息。