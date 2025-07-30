韓國下一個人氣美妝品牌killit！宋智雅擔任代言人演繹全新彩妝

韓國小眾美妝品牌的產品，由包裝到產品創新的設計，總讓人愛不釋手！在今年4月又有一個全新美妝品牌「킬릿 killit」推出，不走甜美風，而是以粉色與黑色為品牌主要色彩，予人一種神秘又魅惑的感覺。如同品牌在帖文中提到的「I don’t follow trends. I cause them.（我不追隨潮流。我引領潮流。）」



宋智雅擔任美妝品牌「킬릿 killit」代言人（IG@killit_official_kr）

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킬릿 killit是由韓國人氣美妝品牌Muzigae Mansion 母公司所打造，以「Easy for Busy」為理念，為女生們帶來便利又高質的化妝品。目前首推出3款產品，分別是校色遮瑕粉底液、柔霧蜜粉餅以及天使光圈蜜唇釉，更邀請到因拍攝《單身即地獄》而人氣大熱的美妝YouTuber宋智雅擔任代言人，她的形象也與品牌風格十分相似，由她演繹各美妝產品十分合適。

宋智雅擔任美妝品牌「킬릿 killit」代言人（IG@killit_official_kr）

킬릿killit 校色遮瑕粉底液

킬릿killit的校色遮瑕粉底液，集妝前控油、遮瑕及底妝三大功效於一身，搭配上醫療級不鏽鋼刮棒設計，可以精準控制用量，快速將粉底液帶至全臉。而且粉底液蘊含保濕精華，可使底妝保持長時間服貼妝效，及透薄不厚重，設計十分適合每天早上需要快速上妝的女生。

킬릿killit 柔霧蜜粉餅

킬릿killit所推出的柔霧蜜粉餅，粉質細膩，配合粉底液使用，可打造柔焦霧面的妝感，控油效果佳，讓肌膚在整個日間保持清爽無負擔。其輕盈效果使得妝容不會厚重，並能持久維持妝效，即使在炎熱的天氣中也不易脫妝，加上精緻包裝很方便攜帶，適合隨時補妝。

킬릿killit 柔霧蜜粉餅（IG@killit_official_kr）

킬릿killit 惡魔天使光圈蜜唇釉

這款「惡魔天使光圈蜜唇釉」是品牌的人氣產品，質地水潤，一抹即讓雙唇變得立體豐潤，並有著高飽和的顯色度。此外，唇釉蘊含三重的保濕精華油，可讓唇部時刻保持水潤，絕對是化妝袋中不可或缺的化妝品。