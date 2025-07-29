2025Gel甲潮流｜5大流行美甲款式：曬黑版Sanrio、極光珍珠、水果

【Gel甲｜光療美甲】流行趨勢更新迭代迅速，每次差不多要做美甲時，真的看到眼花撩亂！而今年流行的美甲款式非常豐富，由甜美的Sanrio角色、貓眼、金屬鏡面到特別款式，款款都讓人想做一遍。這次《01女生》集合了多個近期流行的美甲款式，讓大家都可以參考一下。



2025 Gel甲流行款式1. 「曬黑版」Sanrio角色

近期都被「曬黑版」Sanrio角色的公仔及美妝產品洗版，還沒搶購到的話，不妨先換上「曬黑版」Sanrio美甲，同樣非常可愛，而且還可以與美甲師溝通做成不同程度的「曬黑」！這款美甲還會把Hello Kitty或其他人角色的耳朵及特徵，設計成立體，更具層次感。

2025 Gel甲流行款式2. 奶油黃色

奶油黃色是一款讓人感到舒適又溫柔的顏色，用到美甲上，又不像鮮明的檸檬黃色容易顯手部肌膚黑，是一款很百搭的美甲顏色。在款式上，除了淨色設計或用在法式美甲，可以以黃色為主題，配上寶石、珍珠、蝴蝶結等作點綴，更顯甜美優雅。

2025 Gel甲流行款式3. 裸色極光珍珠美甲

想要簡單又有高級精緻感的話，這款裸色極光珍珠美甲就很適合！這款美甲是塗上裸色指甲油後，再擦上珍珠指甲粉處理拋光，呈現出如珍珠表面的光澤感。在不同角度下又會散發出別樣光芒，是一款低調的美甲款式，不論是上班還是日常休閑都很合適。

2025 Gel甲流行款式3. 裸色極光珍珠美甲（IG@heaven_beauty_paris）

2025 Gel甲流行款式4. 水果美甲

水果美甲是從韓國掀起的熱潮，通常以各種水果圖案為設計主題。這款美甲不只是將水果圖案畫上，而且透過水果的顏色及特徵，再藉由暈染、漸層、立體等投巧呈現於甲面，這樣有著低調的生動，也適合各種場合。於夏日，特別適合做土多啤梨、車厘子、檸檬、無花果等，很夏日的清新氣息！

2025 Gel甲流行款式5. 白色汽泡水

比起沉重的色調，輕盈的透色、銀色、白色等更受大部分女生喜愛。白色汽泡水般的美甲有著優雅精緻感，採用了柔和的米色和金屬色作搭配，增添了一絲奢華感。此外，於個別甲面還會做出不同變化，為整體美甲增添了亮點，無論是日常還是特別的活動，都能展現出恬靜優雅的氣質。