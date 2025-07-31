夏日美妝｜盛夏儀式感！美妝禮盒開箱：Gucci繁花、連卡佛超豐富

【夏日彩妝推介/Beauty Unbox】盛夏來臨加上將近七夕，相信不少女生都會心癢癢想為化妝袋添置新成員。夏季不單只有防水美妝，今年更有不少限量美妝禮盒與系列加入，今次《01女生》就為大家開箱三款不同美妝，當中包括LANE CRAWFORD（連卡佛）限量美妝禮盒、Gucci 限量美妝與YSL Beauty的七夕限量美妝，看看那款會激起你的購買慾？



夏日美妝開箱｜LANE CRAWFORD 「The Beauty Picnic Box」美妝野餐盒 HK$1,980

除了節日氣氛，精緻的美妝月曆令人更感期待與體會開箱樂趣。好消息是今年不用苦苦等到聖誕節、新年佳節！LANE CRAWFORD 在盛夏加入美妝禮盒的選擇，以夏日野餐、海灘玩樂與度假造型為靈感，活潑鮮艷的間條外盒，內含多達13款不同單品，加上美妝禮遇與優惠券，相當豐富！

夏日美妝開箱｜LANE CRAWFORD 「The Beauty Picnic Box」美妝野餐盒 HK$1,980（李樂瑤 攝）

LANE CRAWFORD 「The Beauty Picnic Box」美妝野餐盒內容物解構

這款美妝野餐盒基本上包辦好整個護理步驟，由夏日必備的防曬、保濕噴霧、頭髮噴霧到急救保養和奢華護膚好物都有，而且配有High Five Club面部刮痧板，全天候保護肌膚與妝容。

LANE CRAWFORD 「The Beauty Picnic Box」美妝野餐盒：身體護理之選



LANE CRAWFORD 「The Beauty Picnic Box」美妝野餐盒：身體護理



LANE CRAWFORD 「The Beauty Picnic Box」美妝野餐盒：夏日護理之選



AP Beauty A.O. 三重防護輕感防曬精華SPF50+ / PA++++ 40ml、Evy 防曬慕斯 SPF50 100ml、 JSM Beauty 微粒精華定妝噴霧 55ml（李樂瑤 攝）

夏日美妝開箱｜全新Gucci Flora限量彩妝系列

自2019年Gucci開拓美妝領域，外觀亮麗且復古的包裝，加上來自Gucci經典設計元素收獲不少人的歡心。來到盛夏，為配合Gucci Flora Gorgeous Gardenia濃香氛的登場，全新Gucci Flora彩妝系列亦加入其明亮花香。

夏日美妝開箱｜全新Gucci Flora限量彩妝系列（李樂瑤 攝）

外盒以藝術家Vittorio Accornero de Testa於1966年所設計的繁花點綴，生氣盎然的優美花朵圖案，配以金色外盒，體現樂觀積極的夏日氛圍。限量版胭脂唇膏組合中有能夠長達24小時持久保濕的Rouge de Beauté Brillant唇膏，以及多用途、質地絲滑的Blush de Beauté胭脂。

全新Gucci Flora限量彩妝系列｜Gucci Flora Blush de Beauté限量版胭脂 HK$500



全新Gucci Flora限量彩妝系列｜Gucci Flora Rouge de Beauté Brillant限量版唇膏 HK$390



夏日美妝開箱｜ YSL Beauty「Free To Desire」限量版彩妝系列

來到盛夏，同時亦代表七夕這個浪漫日子的步代漸近，無論你是單身貴族、甜蜜愛侶，寵愛自己無需等待他人給予，能夠隨時打造。YSL Beauty以精緻高雅的玫瑰金色調，搭配粉紅色大理石，打造出四款七夕限量彩妝，鼓勵大家以更大膽的方式擁抱愛。

夏日美妝開箱｜ YSL Beauty「Free To Desire」限量版彩妝系列（李樂瑤 攝）

YSL Beauty「Free To Desire」限量版彩妝系列｜THE INKS漆亮唇釉 HK$400



YSL Beauty「Free To Desire」限量版彩妝系列｜明彩輕透亮肌氣墊粉底HK$690



質感輕盈幼滑的明彩輕透亮肌氣墊粉底，集保濕、高遮瑕與亮澤於一身，一推出已引來不少關注，今次換上限量外款更感獨特。

YSL Beauty「Free To Desire」限量版彩妝系列｜明彩輕透亮肌氣墊粉底HK$690（李樂瑤 攝）

YSL Beauty「Free To Desire」限量版彩妝系列｜高訂皮革四色眼影盒 HK$690



啡紅色調的眼影，濃淡能夠輕鬆疊加使用，打造合適的濃淡妝容，加上優雅之外殻，十分適合顏值控。