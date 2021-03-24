LDK實測13款妝前底霜│平民開架品牌佔多數　冠軍曾上榜@Cosme大賞

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-24 20:00

底霜｜粉底液之外，好的妝前底霜可以維持底妝的完整度和持久度，日本美容權威雜誌《LDK the beauty》實測市面上13款妝前底霜，保濕力強兼價錢實惠，性價比高的不二之選。

《LDK the beauty》調查指出，在1200名被訪對象中，約有40%挑選底霜產品時最關心是保濕力，尤其需長時間戴口罩情況下，皮膚容易乾燥，保濕力高的底霜能讓底妝水潤一整天，不會因為乾燥而出現脫妝問題。

春夏季加上長時間戴口罩，皮膚變得又乾燥又敏感，上妝不久就開始脫妝，一個好的妝前底霜絕對能改善問題。（romandyou@IG）

妝前底霜實測3大測試重點：保濕力、妝效及持妝力

LDK次實測的13款妝前底霜，大部分是親民的開價品牌，價錢約港幣59至390元不等，小資女生也可入手，第一位只需不到100元，保濕力、遮瑕力和持妝度都表現出色，性價比極高，還曾經獲得日本@Cosme大賞的第3位。

▼▼▼按圖看13款妝前底霜實測結果，性價比最高的妝前底霜是？▼▼▼

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LDK的妝前底霜實測分3個部分：

1. 保濕力:

分別將13款妝前底霜塗在手臂內側並等候3個小時，然後用皮膚水分測量儀分別量度使用前後的水分值，得出底霜的保濕能力; 另外，於塗上底霜後進入室溫10℃、濕度10%的乾燥空間，測試乾燥環境下的持妝力。

2. 妝效:

由專業人士觀察和分析產品在臉上的遮瑕度、修飾皮膚和毛孔的能力，並進行評分。

3. . 持妝能力:

在一層人造皮膚上塗上底霜，然後噴出油脂和水蒸氣，測試底霜的防汗、防水和油脂的能力，從而得出持妝能力。

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