40歲張柏芝減齡少女妝感秘訣　化妝師公開遮黑眼圈法令紋必用好物

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-21 13:00

今年40歲的張柏芝一直是公認的美女，即使生了3個小孩卻依舊風韻猶存。最近她因為參加了內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》再次人氣急升，當中讓觀眾最驚訝的就是她的不老容顏，是名副其實的「凍齡女神」。

40歲的張柏芝是公認的美女，即使生了3個小孩依然充滿少女感。（張柏芝@微博）

張柏芝在《乘風破浪的姐姐2》中話題不斷，從外貌、身材到實力都成為觀眾討論的熱話，而最讓女生羨慕的就是年過40歲的張柏芝保養得宜，歲月似乎並沒有在她的臉上留下痕跡，鏡頭前的張柏芝完全無死角，臉上幾乎看不到皺紋，皮膚就像牛奶肌一樣白皙透亮，而且她的妝容淡雅又精緻，把原本就深邃的五官襯托得更加立體，看起來完全不像40歲，網友紛紛大讚化妝師的功力深厚，當然女神天生麗質也很重要。

張柏芝在《浪姐2》中第三次公演的造型讓人驚艷，淡雅妝容顯得高貴又有氣質。（《浪姐2》截圖）

▼▼▼【張柏芝鏡凍齡狀態驚人，完全不像40歲之齡？】▼▼▼

最近小紅書的化妝博主袁大帥便突擊《乘風破浪的姐姐2》的後台，更找出了張柏芝的化妝師，為大家揭開了張柏芝在節目中的妝容所用到的化妝品，一起看看張柏芝在節目中的美妝秘訣吧！

▼▼▼【(按圖看)化妝師公開張柏芝在《乘風破浪的姐姐2》使用的7大化妝好物】▼▼▼

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▼▼▼【同場加映：宋智孝15年前舊照對比零差別 6大凍齡保養秘訣公開】▼▼▼（按連結看文章內容）

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