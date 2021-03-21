撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-21 18:00

韓國人氣天團BLACK PINK向來都是時尚圈的寵兒，每個成員都有自己的代言品牌，Jennie代言CHANEL，Lisa代言CELINE，而Rose則是代言YSL，最近Jisoo也正式成為了DIOR的全球品牌大使。在眾多DIOR手袋中，哪些款式又最得Jisoo歡心？

霧藍色的 Dior Bobby Bag馬鞍袋配搭一整套灰色西裝，別具時尚特色。（sooyaaa__@IG）

Medium Dior Bobby Bag

Dior Bobby馬鞍袋是2020年秋冬推出的新款，半月形的袋身設計很受年輕一族的歡迎，加上經典的CD商標環扣，推出不久迅即引起關注。Dior Bobby馬鞍袋除了有不同皮革質地供挑選之外，顏色更是選擇眾多，讓人眼花繚亂。

Medium Dior Bobby Bag (HK$29,500) (Dior)

這款手袋的功能性和容量也很吸引，可以手提、斜揹或單肩揹，肩帶還有調節長短和拆卸的功能，隨喜好作出調整，想要跟隨穿搭任意改變風格都沒有問題，就像Blackpink Jisoo一樣，不管是休閒的短Tee牛仔褲，或者是時尚的西裝穿搭，又或者是淑女優雅風都一樣能輕鬆配搭得到。

▼▼▼【(按圖看)Blackpink Jisoo 背上Dior Bobby Bag造型示範】▼▼▼

Small Dior Caro Bag

最新推出的Dior Caro Bag被預言將會成為2021年的人氣王，除了BLACKPINK Jisoo之外，一眾時尚女星秀智、Jessica、倪晨曦等等都急不及待地揹上了Dior Caro Bag。Dior Caro Bag是在今年的1月推出，一上架即備受矚目，這款手袋的誕生是為了向Dior先生妹妹Catherine致敬，因此以她的暱稱「Caro」命名。

Small Dior Caro Bag HK$30,500 (Dior)

Dior Caro Bag袋身設計採用了柔軟的小牛皮配搭經典Cannage藤格紋縫線，加上長方形的翻蓋式設計優雅又高貴，最具特色的就是手袋的金色鏈帶是「CD」連環肩帶，細節加分，給人奢華的高級感。而且這款手袋除了手提、斜揹之外，非常推薦大家當做腋下袋，時尚感翻倍，而且充滿復古氣息。BLACKPINK Jisoo就曾經揹過別具特色的牛仔布的Dior Caro Bag，適合走休閒或型格風的女生。

經典黑色的Dior Caro Bag十分容易配搭，隨意穿搭都不會失手。（sooyaaa__@IG）

▼▼▼【(按圖看)BLACKPINK Jisoo大愛Dior Caro Bag 甜美演繹3種不同揹法】▼▼▼

▼▼▼【(按圖看)BLACKPINK Jisoo IG上曝光率極高的人氣王DIOR手袋！】▼▼▼

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