梁詠琪愛用6大面膜高保濕$300有找　約會前必用「前男友面膜」

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-23 16:00

今年44歲的梁詠琪（Gigi）保養得宜，年過40依然擁有飽滿、緊緻的皮膚，單看外表完全看不出她已經44歲。除了天生麗質之外，梁詠琪後天也下了不少功夫，才擁有如此凍齡美肌，最近她更跟大家分享她的愛用面膜產品，一起看看女神的心水之選吧！

44歲的梁詠琪（Gigi）保養得宜，凍齡狀態讓人驚艷，氣質依舊如昔。（gigileungwingkei@IG）

梁詠琪一出道就以短髮、大眼氣質型美女而備受歡迎，直到現在成為人妻並育有1女，44歲的Gigi依舊充滿仙氣，絲毫不見歲月帶給她的蒼老感，即使素顏自拍，她的皮膚狀態也保持着年輕的膚感，水潤又緊緻的皮膚讓人羨慕。Gigi很年輕就開始注重護膚，着重護膚品成分，嚴謹篩選才會入手。適逢換季，她的皮膚也變得容易敏感和乾燥，因此更需要一些具有修護、保濕功能的護膚品，Gigi便在小紅書分享了她近期愛用的面膜，幫助大家度過皮膚脆弱的階段。

梁詠琪最近便在小紅書分享愛用的春季面膜，適合敏感、脆弱的肌膚。（gigileungwingkei@IG）

▼▼▼【梁詠琪素顏展示水煮蛋肌 44歲皮膚狀態極佳】▼▼▼

▼▼▼【梁詠琪6大愛用面膜推介】特別一提，她在約會或重要場合前必用的面膜，憑亮白飽滿效果見稱，因而被網民封為「前男友面膜」，比喻女生約見前男友前必用，以最佳狀態示人。▼▼▼

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選對適合的面膜，也要正確使用才能發揮功效。每個人敷面膜的習慣都不一樣，有些女生敷面膜時用錯方法卻不自知，不但浪費了面膜的功效，還會弄巧反拙，對皮膚造成傷害，一起看看正確的敷面膜方法是什麼吧。

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