家用美容儀｜紅光、牛奶光是甚麼？美容專家分享使用前後注意事項

家用美容儀｜在假日時的me time，不妨來趟舒適的美容之旅，不僅放鬆身心，亦讓自己變得更美，心情自然美好。家用美容儀近年超受歡迎，只需使用數分鐘，就能改善膚況，非常適合時下繁忙的都市人，同時引起安全引憂。美容院創辦人Joyce Koo向「01女生」講解家用美容儀當中原理，以及用後護理，讓大家都能正確使用。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品，密切留意「01女生」！

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家用美容儀原理

家用美容儀操作簡單，卻有不俗功效，到底當中的變靚秘密在哪？Joyce提到一般的光譜美容儀，會運用光學原理達致美容效果。「大部分採用LED光，有著不同波長，抵達皮膚層時有不同的影響，透過光刺激肌膚不同層面的細胞，從而達致收緊、嫩膚、膠原增生及消炎等作用。牛奶光主要採用NIR，即近紅外線，帶有溫熱觸感，相對著重嫩膚和提亮，透過熱能助肌膚更緊緻。」

她補充，牛奶光波長通常介乎900納米至1800納米，會被肌膚組織中的水分子吸收，「水分子會產生高頻振動摩擦，從而將光能轉化為熱能。」當能量穿透至真皮中深層，會使局部溫度升高至攝氏40至45度，膠原纖維產生向心性收縮，面部變得「更緊」，同時欺騙身體認為組織受損，從而啟動自我修復機制，大量合成新的膠原蛋白，不過家用美容儀則因安全問題，一般溫度不會太高，所以這個效果相對地少。

此外，家用美容儀熱效應令局部血液循環加快，加速黑色素代謝，所以有「即時去黃、白嫩」的效果。

家用美容儀不同光的功效 (freepik)

家用美容儀不同光的功效

常見美容儀都會照射出不同色調的光線，而且各具作用：

藍光（Blue Light）波長介乎約415至450納米，能夠抵達肌膚「表皮層」， 具備殺菌作用，能有效殺滅導致暗瘡的痤瘡丙酸桿菌；同時能調節皮脂腺，抑制過度油脂分泌，適合油性及暗瘡肌膚。

黃光（Yellow Light）波長介乎約570至590納米，能夠抵達「表皮與真皮淺層」之間，側重於修復與紓，幫助改善微血管擴張（紅血絲）、緩解皮膚敏感及淡化紅色的痘印；同時有助提亮暗沉膚色，增強肌膚防禦力。

紅光（Red Light）波長介乎約630至700納米，能夠深入抵達「真皮深層」，主要有效抗衰老，能刺激纖維母細胞產生膠原蛋白與彈性蛋白，從而收細毛孔、淡化細紋及增加肌膚彈性。

家用美容儀使用前後護理 (freepik)

家用美容儀使用前後護理

1. 眼睛保護：雖然光線不如激光強，但長時間都會傷害眼睛，因此用時最好佩戴眼罩或合眼。

2. 注意平時使用的護膚品：避免光敏性護膚品，如果酸、帶酸性的護膚品、維他命C、A醇和A酸等，都是近年日常家用護膚品，會提高肌膚的光敏感度，相對地易出現敏感、泛紅和乾旱狀態，故最好隔3至5日、敏感肌隔7日才用。

3. 徹底清潔：面上殘餘化妝品或含化合物，會與光作出反應，因此用前要徹底卸妝。

4. 事後保濕：照燈後肌膚受光線刺激導致水分流失，所以需要敷面膜做好保濕，讓功效更快更顯注。

5. 翌日做足防曬：家用美容儀會提高肌膚對光的敏感度，因此要防曬，以避免黑色素沉澱。

專家簡介

Joyce Koo｜Eyes On You Beaute創辦人

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具有6年專業美容經驗，擁有ITEC Level 4激光及強烈脈衝光護理高級文憑及ITEC Level 2 美容護理證書，在2023年創立EYES ON YOU BEAUTÉ ，秉持不誇飾效果的理念，同時嚴選通過 CE、FDA、KFDA、GMP 及 AEMPS 認證的醫療級儀器及產品，讓女生自然變靚，由內到外展現精緻自信。