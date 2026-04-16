香薰治療師解構香薰療法原理與抗壓功效！5大應用方法＋注意地方

【初級大人抗壓方法｜香薰療法】工作壓力大，想要為自己找一個可快速紓壓的方法，每個人都有不同的方式。近幾年越來越多人開始嘗試「香薰療法」，一個簡單，在家中也能輕易做的方法。但它的原理、常見應用方法以及正確做法，又是怎樣的呢？這次「01女生」就邀請到香薰治療師 Mary Kam，與大家分享一下香薰療法的神奇之處。



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香薰療法（Aromatherapy）的原理與功效（freepik）

香薰療法（Aromatherapy）的原理與功效

經常聽到香薰療法可以紓緩壓力，但原理是甚麼呢？Mary分享指是因為我們的嗅覺系統是大腦的「快捷鍵」。當精油香氣被吸入時，分子會直接到達大腦的邊緣系統——那裡正是掌管情緒、記憶和壓力的「控制中心」。所以，當我們聞到薰衣草時感到放鬆，聞到甜橙時感到愉快，這不只是心理作用，而是精油分子在直接安撫大腦中的壓力反應。

香薰療法5種常見的日常應用方法（freepik）

香薰療法常見的日常應用方法

香薰療法主要可以透過嗅吸（擴香或直接聞）與皮膚吸收（按摩等），幫助放鬆身心、舒緩緊張情緒，是很適合應用日常生活中。Mary就分享了5個很簡單、適合日常使用的方法：

1. 最推薦：擴香法

在擴香機中加入3-6滴精油和水，讓香氣慢慢充滿房間。這是最能營造氛圍、持續放鬆的方法。Mary每晚睡前會擴香，例如薰衣草和甜橙，幫助自己沉澱一天的思緒。

2. 最快見效：吸入法

當你在公司或街上突然感到緊張，可以試試這個方法：在紙巾或手心滴1滴精油（如薄荷或佛手柑），湊近鼻子深呼吸3次。這能在短時間內幫助安定心神。

3. 身心同步：按摩法

將2-3滴精油混合15ml的基礎油（如荷荷巴油或甜杏仁油），用來按摩肩頸或手腕。這不僅能透過皮膚吸收，按摩的動作本身也能幫助肌肉放鬆。

4. 最方便：隨身滾珠

Mary表示習慣自製一支10ml的滾珠瓶，加入3滴薰衣草、3滴佛手柑，再用基礎油填滿。放在包包裡，隨時拿出來塗在手腕和耳後，就像隨身攜帶的「情緒急救包」。

5. 最有意義：創作屬於自己的香氣

Mary分享到她會開班授課，指導透過慢慢摸索出自己真正喜歡的味道，最後成功調配出一支屬於自己、可以隨身攜帶的「情緒香水」。她指那支香水不只是香味，更是一個「可以隨時安撫自己」的隨身工具，這份滿足感配合香味非常療癒身心。

香薰療法4大要注意的地方（freepik）

香薰療法要注意的地方

香薰療法雖然很溫和，但Mary亦提到有4個重點要留意的地方，分別是品質、精油稀釋、用量節制以及特殊情況要謹慎，這樣才能用得安心又有效。

1. 品質最重要

需選擇100%純天然、有機種植的精油，避免含有人工香精或塑化劑的產品。純天然精油的分子才能被人體有效利用。

2. 稀釋是關鍵

除了茶樹和薰衣草可少量點塗，絕大部分精油都不能直接大面積接觸皮膚，必須用基礎油稀釋，否則可能引起敏感。臉部尤其要小心。

3. 使用要節制

不是越多越好。擴香時6-8滴已經足夠；皮膚用油濃度建議在1-3%（即10ml基礎油加2-6滴精油）。

4. 特殊情況要謹慎

蠶豆症患者、孕婦、嬰幼兒、癲癇患者應避免使用某些精油（如茴香、鼠尾草等）。使用前建議諮詢專業香薰治療師。

香薰治療師治療師的小分享：工作桌旁長開一部擴香機，每日換不同的香氣（freepik）

香薰治療師治療師的小分享

Mary作為一個經常要應付教學、中心服務和團隊管理的香薰治療師，也經常有感到壓力的時候。她分享自己小秘訣是：在工作桌旁長開一部擴香機，今天用檸檬香茅（提昇心情），明天用乳香（讓自己平靜）。每次去外展服務之前，會在衣領滴一滴佛手柑，幫助自己保持平靜和耐心。

香氣不是要解決所有問題，而是在我們需要的時候，提供一個溫柔的陪伴。 香薰治療師 Mary Kam

專家簡介

金頌妍（Mary Kam）｜香薰治療師

Instagram 擁有美國NAHA Level 3認證臨床香薰治療師及NAHA培訓導師，同時擁有英國IFA、IFPA等國際認證。她亦是韓國KDCA天然調香導師及香港芳香療法發展協會副總監。

Mary擁有超過十年經驗，服務對象涵蓋長者、特殊需要兒童及弱能人士，曾與東華三院、協康會、香港傷健協會等超過30間機構合作，並開辦天然香水證書課程，將香氣融入不同人的生活。