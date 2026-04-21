洗頭水直塗頭皮傷毛囊？頭皮治療師教正確洗頭+按摩:養髮先養頭皮

每天面對工作與生活的雙重壓迫，洗頭沐浴時刻不僅是日常清潔，更是最減壓、療癒的喘息空間。而頭髮常被視為女生的「第二張臉」，日常中每一個微小細節，其實都悄悄影響著髮質與頭皮健康。因此，「01女生」特別邀請到頭皮治療師 Shirley，和大家分享日常護髮技巧，從正確洗頭步驟到穴位按摩，助你打造健康秀髮，同時帶走累積整天的緊繃疲累。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、實用度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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「養髮先養頭皮」，健康的頭皮是擁有強韌秀髮的根源。在投資昂貴的護髮素、護髮用品時，都不要忽略了頭皮才是讓髮絲生長的土壤。Shirley指出，唯有維持頭皮環境的平衡，才能解決脫髮、毛躁及出油等困擾。以下正確護理頭髮技巧，大家多多參考。

常見洗頭謬誤：指甲抓頭是脫髮元兇？

在進入進階護理前，Shirley 提醒先釐清日常生活中最易被忽視的洗頭謬誤，不但無效清潔，更會傷害髮絲。

常見洗頭謬誤(freepik)

1. 洗頭水直接塗在頭皮

濃縮的洗頭水直接接觸頭皮會造成局部化學殘留，長遠而言可能阻塞毛囊，甚至導致過敏不適。

2. 用指甲抓洗

頭皮比想像中脆弱，指甲容易抓出肉眼看不見的微細傷口，增加發炎風險。

3. 水溫過高

過熱的水會帶走頭皮必要的天然油脂，引致代償性出油或異常乾燥，建議使用37-38度的溫水最為理想。

正確洗頭步驟

想讓洗護產品發揮最大功效，遵循以下5大步驟，讓頭皮真正放鬆並確保清潔乾淨。

1）預洗：先用溫水沖洗全頭約 1 分鐘，確保頭皮與髮絲徹底濕透，帶走表面浮塵。

2）起泡：將洗頭水在手心揉搓起泡，或利用起泡網打出綿密泡沫後，再塗抹上頭。

3）兩次洗髮：第一次，快速帶走油脂、髒污及塵埃；

第二次，針對頭皮按摩，讓洗頭水成分有足夠時間發揮作用。

4）指腹按摩：全程使用指腹，以「Z 字型」或「畫圓」方式溫和按壓頭皮。

5）徹底沖淨：特別要注意耳後與髮際線等容易殘留泡沫的位置。



專業按摩梳 VS 指腹洗頭，應如何選？

專業按摩梳 VS 指腹洗頭揀選方法(freepik)

不少女生會疑問，使用洗髮按摩梳是否比指腹更乾淨？Shirley指出，雖然專業按摩梳能輔助深層清潔，幫助帶走固態油脂和老廢角質，不過都需要慎選產品、注意力度和盡量避免頻繁使用。

至於指腹洗頭，則是比較溫和的清潔方式。由於頭皮角質層極薄，指腹洗頭時應慢慢感應頭皮狀況，輕柔畫圈按摩頭皮，避免指甲刮傷頭皮。

按壓「風池穴」有效改善低頭族緊繃

(01製圖）

長期處於高壓狀態，導致頭皮筋膜層緊縮，影響毛囊營養供應。Shirley 建議在日常護理中加入穴位按摩，緩解痛楚。例如由前額髮際正中的「神庭穴」向上往百會穴方向梳理，能有效舒緩精神緊張。想針對偏頭痛問題，則可按壓耳尖上方的「率谷穴」。

對於上班族，Shirley特別推薦輕按位於後頸凹陷處的「風池穴」，按壓此處能緩解因長時間低頭看手機造成的後腦緊繃，減輕視覺疲勞，促進血液供應給毛囊。

5個健康髮質貼士

養髮是一場持久戰，從洗髮、飲食到作息持之以恆地養成日常習慣，才可由內而外建立健康髮質。

健康髮質貼士1. 黃金睡眠時間入睡

晚上11時至凌晨2時是頭髮生長最旺盛的時機，充足睡眠能降低壓力荷爾蒙。

健康髮質貼士2. 補充蛋白質與鋅

飲食中加入富含蛋白質與鋅的雞蛋、堅果及黑芝麻，為頭髮的角蛋白提供充足營養。

健康髮質貼士3. 洗後立即吹乾

濕髮時毛鱗片張開，若直接睡覺與枕頭磨擦會使髮質粗糙，加上潮濕環境易滋生細菌。

健康髮質貼士4. 物理防曬

紫外線會分解頭髮黑色素與蛋白質，戶外活動建議戴帽保護髮絲。

健康髮質貼士5.減少染燙漂髮

染燙頻率建議間隔 3-6 個月，以局部漂染取代全頭漂染，將化學藥水對毛囊的傷害減至最低。

(以上內容僅供參考，效果因人而異。如有需要，請諮詢相關專業人士意見。)

專家簡介



Shirley｜頭皮治療師

深信健康秀髮始於健康的頭皮。從事行業已有6年經驗，擁有香港 Level 4 頭髮及頭皮護理的資歷認證。擅長利用科學化方法改善頭皮健康與高效育髮療程，透過精密儀器進行深層頭皮檢測，針對脫髮與頭皮問題提供個人化修復方案。