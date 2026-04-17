揀選改善睡眠香氛蠟燭的關鍵！香薰治療師:8貼士發揮最大助眠功效

【香氛蠟燭｜紓解壓力｜助眠】香氛蠟燭不僅可營造舒適氛圍，如果選擇合適的香氣，還具備紓緩壓力、提升居家儀式感、改善睡眠品質等等的功效，帶來真正的身心放鬆的體驗。這次邀請到香薰治療師 Mary Kam，與大家分享一下如何挑選香氛蠟燭，以及使用時要注意的事項。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、實用度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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挑選香氛蠟燭的3個關鍵＋建議避免的3種香氛蠟燭（freepik）

3＋3要注意的地方

想要幫助紓緩壓力和焦慮，在選擇香氛蠟燭時，有幾點要注意！Mary分享到可以留意3個地方，以及要避開3種蠟燭，切勿適得其反。

挑選香氛蠟燭的3個關鍵

1. 天然蠟材：

大豆蠟、蜂蠟或者椰子蠟都是很好的選擇。這類蠟燭燃燒時比較「乾淨」，不會產生黑煙，而且燃燒時間會較長，省錢又環保。

2. 100%純天然精油：

用純天然精油的蠟燭，香氣會更有層次，猶如香水，前中後調都不一樣。而且會有真正放鬆的感覺，不只是香。

3. 棉芯或木芯：

天然物料，燃燒時不會釋放奇怪的化學物質。

建議避免的3種香氛蠟燭

1. 石蠟：

是石油的副產品，燃燒時有機會釋放有害物質。城市已經太多「廢氣」，在家中就盡量避免！

2. 人工香精：

這類只有「香味」，沒有「療效」，部分人聞到後還會感到頭痛，就像是吃了過多香精般感到不適。

3. 顏色太鮮艷的蠟燭：

這類蠟燭通常都加了人工色素。

香氛蠟燭幫助改善睡眠質量（freepik）

香氛蠟燭幫助改善睡眠質量

坊間有不少聲稱可幫助改善睡眠質量的香氛蠟燭，其實原理很簡單，就是嗅覺和大腦間有一條「快線」。當你聞到某些香氣，例如薰衣草，就有個訊息會直接傳遞去大腦的「情緒控制室（邊緣系統）」，提醒我們要快點休息了。

幫助改善睡眠的香氣：

1. 真正的薰衣草：

是幫助入睡的最經典香氣，有研究指出它可以降低心跳和血壓，對改善失眠特別有效。

2. 羅馬洋甘菊：

很溫柔的香氣，假如是因為思慮過度而失眠，它有著哄你入睡的效果。

3. 岩蘭草：

它的外觀像是一扎草，但味道很大地，是很沉穩的「Grounded之油」，很適合經常思緒亂飛、停不下來的人士。

4. 佛手柑：

它的好處是幫助放鬆，同時不會讓你昏昏沉沉，就像「微醺」的感覺，舒服但又不會失去意識。

5. 乳香：

它很適合用作冥想或者深呼吸，幫助由繃緊的狀態，慢慢平靜下來。

Mary溫馨提示，在選購香氛蠟燭時，如果只是注明「香料」或「Fragrance」，那麼它只是一個「有香味的蠟燭」，而不是「有療效的蠟燭」。

注意8點：讓香氛蠟燭發揮最大助眠功效（freepik）

注意8點：讓香氛蠟燭發揮最大助眠功效

想要發揮助眠的香氛蠟燭最大功效，其實也有不少學問。Mary指：「用得好，效用加倍；用得不好，輕則浪費，重則引起失火就出事了。」以下是她給大家的小提示：

1. 睡前30-60分鐘點燃：讓香味有時間慢慢「佈滿」整個房間，讓大腦知道：「就快有得瞓喇，準備吓啦。」

2. 首次使用時間要足夠：每個香氛蠟燭首次點燃，最好要等它溶到整個表面都曬蠟（即是形成一個蠟池），這樣中間就不會有個洞，而浪費蠟燭。

3. 睡前前要吹滅：千萬不要點著睡覺，安全第一。如果真的好想聞著香氣睡，可以考慮使用擴香機。

4. 香氣不要太濃烈：睡房不要使用太大的蠟燭，小小的就可以。香味應該是隱隱約約聞到，而不是像是走進香水店般。

5. 香氣聞到後應是感到舒服：第一次試新香味，可以先點半小時，看看自己有沒有頭痛或是不適。

6. 每次點燃前，將燭芯剪到剩0.5cm，太長會有黑煙出現。

7. 點燃時遠離窗簾、床單、寵物和小朋友。

8. 不要連續燃燒超過4小時。

超聲波擴香機也是不錯的選擇（FREEPIK）

Mary提醒大家如果擔心忘記吹熄蠟燭，可以使用超聲波擴香機。在睡前加入幾滴喜歡的助眠精油（例如：兩滴薰衣草、一滴岩蘭草），再加一些水，它就可以安全地擴香整個晚上，還有加濕功能，很適合開冷氣睡覺的人士。

蠟燭只係一個輔助，真正讓你睡得好，是你的生活習慣。開燈、收起電話、定時躺在床，再配上一點點香氣，這樣是最完美的「安眠套餐」。 香薰治療師 Mary Kam

專家簡介

金頌妍（Mary Kam）｜香薰治療師

Instagram 擁有美國NAHA Level 3認證臨床香薰治療師及NAHA培訓導師，同時擁有英國IFA、IFPA等國際認證。她亦是韓國KDCA天然調香導師及香港芳香療法發展協會副總監。

Mary擁有超過十年經驗，服務對象涵蓋長者、特殊需要兒童及弱能人士，曾與東華三院、協康會、香港傷健協會等超過30間機構合作，並開辦天然香水證書課程，將香氣融入不同人的生活。