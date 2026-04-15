初級大人抗壓好物｜編輯部分享如何讓生活變治癒：ReFa梳、按摩儀

【初級大人抗壓好物推薦】即使工作了幾年，仍然覺得自己是「初級大人」，愛買一些療癒的小物讓生活變得更有儀式感。在下班後想創造一個個人放鬆空間，以快速緩解工作焦慮。每個人都有自己的獨特方式，今次「01女生」編輯部分享了自己的抗壓好物及方式，一起看看美編們的抗壓關鍵是甚麼。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、實用度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

今次「01女生」編輯部分享了自己的抗壓好物及方式（黃寶瑩 攝）

高級編輯 張懿慧：懶人護髮恩物

高級編輯 張懿慧：懶人護髮恩物

抗壓不一定要大費周章，往往藏在日常細節裡。忙碌一整天後，晚上洗頭時光便成為最減壓的療癒時刻。若能投資高質素的洗護用品，能讓養髮這回事更事半功倍。早前在日本旅行，入手這把顏值與實用性兼備的 ReFa ION CARE BRUSH PREMIUM 負離子乾濕兩用梳，為Me-Time增添一份精緻感。

高級編輯 張懿慧：懶人護髮恩物- ReFa負離子乾濕兩用梳（黃寶瑩 攝）

你的抗壓關鍵是...

按摩頭皮，減輕頭部沈重感 高級編輯 張懿慧

「養髮先養頭皮」，健康的頭皮是擁有強韌髮絲關鍵。這把梳子採用特殊密集梳齒設計，洗髮時搭配洗頭水使用，能溫和地按摩頭皮，促進頭皮血液循環，即使在家亦能享受深層頭皮護理。梳齒內置負離子板，乾髮時梳理能有效中和靜電，撫平毛躁，讓髮絲瞬間回復光澤感。

編輯 許秀麗：按一按晚上睡眠都變好

編輯 許秀麗：按一按晚上睡眠都變好

你的抗壓關鍵是...

所有能提升深度睡眠的方式都想試一試 編輯 許秀麗

按摩絕對是最佳的減壓方式，不僅可以緩解身體上的疲勞，在按摩過程更可慢慢紓解緊繃和焦慮等情緒，在按完後的晚上還能改善睡眠質量。

編輯 許秀麗：按一按晚上睡眠都變好-Nu Skin ageLOC® WellSpa iO® 排毒循環美體儀（黃寶瑩 攝）

這一部美體儀是筆者已經用了接近兩年，都仍然非常喜歡它和持續使用。它有著特波浪型金屬導頭，可以同時做到按摩肌肉、改善四肢浮腫、促進身體循環、緊緻肌膚並緩解運動後的肌肉痠痛，非常實用！而且它是小小的一部，非常方便攜帶，去旅行都可以帶著它。

編輯 朱加曦：省時兼享受的美容法

編輯 朱加曦：省時兼享受的美容法

下班後回到家中，都會沉澱休息，若想省時同時維持膚況，便會透過美容儀，短時間內修護肌膚，配搭輕鬆音樂和療癒香氣，讓感官享受舒適片刻。

編輯 朱加曦：省時兼享受的美容法-Ulike 超光炮 PRO 美容儀（黃寶瑩 攝）

你的抗壓關鍵是...

身心放鬆同時省時 編輯 朱加曦

日常使用Ulike超光炮Pro美容儀，擁有多種模式和功能，可以鎮靜緩緩肌膚、減少泛紅，個人常用「NIR模式」，透過打光釋放近紅外光，用完肌膚稍變得明亮和飽滿，長期堅持這個習慣，效果會更顯注。

編輯 許秀麗：香氣能瞬間改變心情

編輯 許秀麗：「妝感自然輕透 省了不少上妝時間」

編輯 許秀麗：香氣能瞬間改變心情-Diptyque 城市限定香氛蠟燭系列 Hong Kong（黃寶瑩 攝）

你的抗壓關鍵是...

晚上點香氛蠟燭，感覺能讓時間慢下來 編輯 許秀麗

一直都覺得香氣是生活中不可或缺的，不論是房間擺放的擴香、經常噴的香水、按摩芭，還是獨處時點上的香氛蠟燭，每一樣使用都能讓筆者瞬間改變心情，或是依據感覺去選擇當日專屬香氣。

Diptyque 城市限定香氛蠟燭系列 Hong Kong（黃寶瑩 攝）

最近很喜歡以「香港」為主角的香氛蠟燭，香氣以獨特的紫荊花為主調，融合充滿暖意的米飯香、溫柔的香草以及及細膩的花香，是一款「溫度」的香氣。蠟燭杯上還勾勒了香港的建築細節及植物，更具特色。