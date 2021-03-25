撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-25 17:30

被譽為「最美千金」的何超蓮不時發布#OOTD，也愛分享生活日常，把最私隱一面公開；日前，她就在小紅書分享日常化妝步驟，所用的美妝品都是她的近期最愛。

何超蓮早前在小紅書分享日常化妝步驟，所用的美妝品都是她近期的最愛。(laurinda_ho@Instagram)

何超蓮早前拍攝Vlog，記錄她的化妝過程，以及分享愛用美妝品。雖然她指自己是化妝新手，並誤將唇膏當作胭脂使用，但對於化妝仍是有自己一套的小技巧。

注重妝前保濕 美容儀、面膜、精華三管齊下

乾性皮膚的何超蓮平日特別重視保濕，除了以蘆薈啫喱配花水自創「三文治面膜法」消炎鎮靜皮膚以外，更會定期敷面膜。何超蓮在上妝前份外注重保濕步驟，不但用上美容儀，更會使用面膜與精華，令臉部和頸部肌膚維持水潤狀態，及後再上妝讓妝容更貼服。

▼▼▼（按圖看）何超蓮妝前保濕愛用品，保濕面膜僅數十元能入手？▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

日常妝容化妝品全公開 涉及親民品牌？

做好妝前保濕後，何超蓮示範如何化出日常妝容，雖然底妝產品為貴婦級品牌La Prairie，但仍愛使用中價與親民品牌的出品，如SHISEIDO、TARTE，當中的IPSA遮瑕霜和Kiss Me睫毛液更多次出現於她不同的化妝片中，寵幸程度非常高。

▼▼▼（按圖看）何超蓮愛用日常化妝品，哪款Kiss Me睫毛液常出現？▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

另外，何超蓮也在片中分享一些平日化妝習慣，女生們亦可當成小技巧，有助妝容更貼服以及塗出根根分明的睫毛，打造自然大眼效果。

▼▼▼（按圖看）何超蓮化妝小技巧，睫毛液分開塗兩層，堆疊下效果更自然？▼▼▼

▼▼▼同場加映｜何超蓮擁有哪款小資手袋，哪款一出即售罄？哪個外形獨特可成為打卡之物？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

▼▼▼同場加映｜按圖看何超蓮擁有的BURBERRY手袋款，最平HK$4,900入手？▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

▼▼▼同場加映｜Coffee年度美妝品推薦，當中哪件產品用完皮膚即白1度？被她視為最愛的Charlotte Tilbury化妝品，同品牌睫毛液竟有缺點？（延伸閱讀）▼▼▼