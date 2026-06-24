3CE創辦人金素熙推出全新美妝品牌「Situea」：將再創韓妝傳奇？

3CE創辦人金素熙創立全新美妝品牌「Situea（시튜에아）」！提到韓妝，或是初接韓國美妝的女生，或多或少都曾入手過3CE的產品，可說是韓國美妝代表之一。近日3CE創辦人金素熙宣布了一個好消息，她推出全新美妝品牌「Situea」，引起一時哄動。讓人期待曾創下韓妝傳奇的她，將帶著怎樣的品牌和產品回歸。



3CE的創辦人金素熙創立全新品牌「Situea」（IG@so_______ee）

全新品牌「Situea」主打內斂、知性、融入日常的簡約無瑕妝感（IG@situea.cosmetic）

3CE的創辦人金素熙創立全新品牌「Situea」

韓國傳奇美妝品牌3CE的創辦人金素熙（Kim So-hee），所創立的全新美妝品牌「Situea」已於日期（22/6）正式面世。從官方社交台及網站發布的帖文和宣傳圖片來看，品牌是主打內斂、知性、融入日常的簡約無瑕妝感。

與同樣由她創辦的3CE品牌定位不同，不再追求精緻的包裝與豐富的流行色彩，「Situea」更重視減法美學，為女生們帶來自然隨性且散發自信的知性氛圍。

「Situea」首個產品-手持鏡唇頰霜（IG@situea.cosmetic）

「Situea」首個產品-手持鏡唇頰霜

「Situea」日前已推出首個產品，是兼具外觀與實用的「手持鏡唇頰霜」。這款唇頰霜外殼採用極簡的奶油燕麥色，外觀設計靈感來自於精緻的迷你手持鏡。輕輕滑開鏡面後內含絲絨質地的霜狀彩妝，輕點於雙頰即能帶來溫柔的好氣色，抹上雙唇則能散發出知性光澤。此外，唇頰霜還能化作吊飾掛在手袋上，方便女生們隨時隨地補妝。

金素熙離開其創立的Stylenanda及3CE（IG@so_______ee）

金素熙離開其創立的Stylenanda及3CE

金素熙在2018年，將一手創立的時尚與美妝公司Stylenanda，及美妝品牌3CE，出售予法國萊雅集團（L'Oréal），當時交易價高達4,000億韓元。同時，她為讓品牌能在集團平穩發展及實現全球化經營，她留在公司內協助品牌度過平穩交接期，於2021年正式功成身退離開L'Oréal，其後專心投入家庭生活。

金素熙開展事業新篇章（IG@so_______ee）

金素熙開展事業新篇章

與時推移，Stylenanda已漸漸淡出大眾視野，僅剩其核心美妝品牌3CE仍在全球持續發展。而金素熙在這期間，離開美妝產業，經歷沉澱，在今年6月再次以創業者身份回歸大眾視野。並帶來全新美妝品牌「Situea」﹐開展個人事業新篇章，也期待她再創新傳奇。