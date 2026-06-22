夏日噴香水不惹異味！專家分享小秘訣＋不小心多噴時的解決方法

【夏日香水】喜歡噴香水的女生們，當踏入夏天時總會擔心汗味與香氣混合而產生異味，或是香味在高溫下變得濃烈，這樣就變得適得其反。想要不產生異味，同時是「香噴噴」的，這就要掌握一些小技巧。這次「01女生」邀請到香薰治療師Mary Kam，與大家分享在夏天時噴香水的秘訣。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、實用度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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香薰治療師Mary 特別建議夏天時將香水噴在「汗腺較少、體溫較低、且有空氣流動」的部位（freepik）

夏日適宜噴香水的4部位

夏天特別容易流汗，且時常高溫，這會使得各種香氣變得像「災難」。Mary尤其提到​大家習慣把香水噴在手腕、頸動脈等脈搏點，但在高溫達 30°C 以上的香港夏天，這些地方往往也是流汗的重災區。汗水中的蛋白質和乳酸被細菌分解後，會嚴重破壞香水的結構，讓清爽的香氣瞬間變質。

Mary特別建議夏天時將香水噴在「汗腺較少、體溫較低、且有空氣流動」的部位，既能散發清爽感又不易被汗水破壞香味﹐分別是以這4個地方：

1. 耳後：這裡頭髮可以幫手擋住汗水，而且體溫穩定，香氣會好似耳語段輕輕散發。

2. ​腳踝與膝蓋後方：香氣分子是由下往上蒸發的。噴在下半身，香氣隨步伐微微上升，路過時會留下一縷若隱若現的清香，既不會直接衝擊別人的嗅覺，也能完美避開上半身的汗水。

3. ​手肘外側／手背：相比手腕內側，手肘外側和手背幾乎不怎麼流汗。當你在打字、撥頭髮或說話揮動雙手時，空氣的流動會帶動香氣，散發出非常乾淨的清爽感。

​4. 衣服內襯或裙襬：如果你屬於嚴重多汗體質，「香氣織物化」是最好的方法。在穿衣前，將香水噴在衣服的內襯、內著或裙襬邊緣。衣服沒有體溫催化，香水分子蒸發得慢，而且完全不用擔心與汗水混合。（溫馨提示：請先在衣物角落測試，避免淺色絲織品留下油漬）

阻止產生香氣「打架」的方法（freepik）

阻止香氣「打架」

夏天常用防曬乳、止汗劑或身體噴霧，這些產品或多或少帶有香氣，當與香水疊加時，容易產生氣味衝突或影響香水層次。Mary提出了可實行「香氣相容法則」，掌握氣味的主從關係。

1. 實行「無香化」底層：

最完美的解決方案，是將防曬乳、乳液和身體防曬盡可能換成「無香料（Fragrance-Free）」版本。把皮膚留白，才能完整呈現香水的原貌。

2. 「同香調」或「香薰延伸」疊香：

如果止汗劑或身體噴霧有味道，選擇當天香水同一個香調的產品。例如：如果打算噴柑橘或草本調香水，止汗劑就可以選擇帶有茶樹、尤加利或薄荷精油的天然草本款。天然精油的香氣分子較大自然，容易與香水完美融合，甚至能成為香水有趣的「前調延伸」。

3. 空間防線：

止汗劑有其特定功能，通常塗抹在腋下。那當天你的香水就絕對不要噴在胸口或脖子，請改噴在手肘外側或腳踝。讓不同的功能性氣味在身體上「各安其位」，就不會在空氣中打架。

可以以一大粒份量的潤膚乳，在香水噴多的位置打圈按摩（freepik）

不小心多噴香水時3個解決方法

在噴香水時，相信不少人總會試不小心噴太多香水，使身上香氣變特濃烈，不想帶著讓旁人避之不及的香氣外出，可以試試Mary分享的3個方法：

1. 酒精濕紙／消毒酒精：最快且最有效。以酒精輕輕印走多餘的香水，酒精揮發時會帶走大部分香氣分子。

2. 無味潤膚乳／凡士林：以一大粒份量的潤膚乳，在香水噴多的位置打圈按摩，等油脂包裹香水分子，再輕輕用紙巾印走，可以減淡濃度。

3. 風筒冷風吹：以風筒最細的風量和冷風，距離20cm吹幾秒，加速酒精揮發，使香味不會這麼濃烈。

在噴香水前，可先塗抹一層薄薄的無香乳液、身體油或凡士林（freepik）

3方法使香味持續一整天

經常聽到早上出門噴的香水，到下午香氣就變淡。Mary解釋指夏天的香氣之所以消失得快，是因為高溫加速了酒精和香精的揮發，加上室內冷氣房帶走皮膚水分，乾燥的肌膚是留不住香氣分子的。她分享在調香學和香薰治療中，3個極有效的「鎖香控時術」：

1. 乳液/凡士林打底：

在噴香水前，先塗抹一層薄薄的無香乳液、身體油或凡士林。油脂是香精分子完美的「定香劑」，它能像磁鐵一樣吸附香氣，減緩其揮發速度。實測過後，這能讓 EDT（淡香水）的持香延長2至3個小時。

2. 善用「香薰油」或「固體香膏」疊擦：

香水（EDP/EDT）是以酒精為載體，揮發快；而固體香膏（Solid Perfume）或香薰滾珠油是以植物油和蜂蠟為載體，釋放極慢。中午過後，與其一直補噴香水讓味道變得刺鼻，不如用成分含有岩蘭草、乳香等重分子精油的滾珠油，局部補在手腕。這種基調（Base notes）的補強，能瞬間「定住」早上的香水餘韻。

3. 髮絲定香：

頭髮的鱗片結構是極佳的香氣載體，且頭髮避開了體溫與汗水。不要直接把香水噴在頭髮上（酒精會讓頭髮乾燥），而是將香水噴在梳子上，等待5秒讓酒精揮發後再梳頭。這樣香氣會均勻附著在髮絲上，每當微風吹過或轉頭時，香氣就會持續釋放，持久度驚人。