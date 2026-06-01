Marc Jacobs Beauty回歸｜首推7彩妝：玩味金屬包裝 配方全面升級

【Marc Jacobs Beauty回歸｜產品】美妝控期待期待已久時刻終於來臨， Marc Jacobs Beauty 已正式回歸。品牌有不少產品是備受美妝圈推崇的「神級單品」，當在2021年宣布停產時，讓不少女生感到惋惜。所以在回歸前夕，使許多人期待品牌要帶來怎樣的驚喜。隨著今日（1/6）是Marc Jacobs Beauty全球開售，品牌全面升級的彩妝系列也正式回歸美妝市場。



Marc Jacobs Beauty 首推7大產品 以玩味金屬包裝呈現

Marc Jacobs Beauty這次的回歸，不僅是將以往的人氣產品升級，更是帶來了顛覆以往的全新形象。全系列產品換上了充滿玩味的「多巴胺」色調和金屬質感的包裝，外型同時亦是換上星星氣球、心形氣球與雛菊氣球的輪廓，為美妝市場注入了新氣息。

首批彩妝產品共7款，包含停產前以極度抗暈染風靡歐美的超防水眼線膠筆、高滋潤度的唇膏、胭脂棒、眼影盤以及古銅修容餅，產品不僅外型升級，配方亦是全面提升。

Marc Jacobs Beauty 配方全新升級（IG@marcjacobsbeauty）

Marc Jacobs Beauty 配方全新升級

這次全新升級配方以「City-Proof（防禦抗候）」為主打，特別針對城市氣候研發，讓女生們持妝時，能安心進出悶熱的街頭和冷氣空間。產品同時強調高顯色和長效持久，並加入多款植萃與保濕成分，使妝容時刻經得起考驗。

Marc Jacobs Beauty 首推7大產品，以玩味金屬包裝呈現（IG@marcjacobsbeauty）

Marc Jacobs Beauty 7大全新產品

Marc Jacobs Beauty全新產品1. Drawn This Way Longwear Eyeliner

這款眼線液在停產前曾以極度抗暈染、防水及滑順顯色等特性，備受女生們及化妝師喜愛。品牌所推出的全新升級版，命名為「Drawn This Way Eyeliner」，不僅保留了經典的抗暈染配方，更升級為防暈染及防水配方，筆觸如絲綢般順滑，同時加入充滿玩味的金屬光澤色彩元素。

Marc Jacobs Beauty全新產品1. Drawn This Way Longwear Eyeliner（圖片來源：Sephora）

Marc Jacobs Beauty全新產品2. Heart on Lipstick

Marc Jacobs Beauty過去曾推出「Le Marc Lip Crème」，以顯色度極高且絲滑質地，成為當年的斷貨王。而這次全新推出的 「Heart on Lipstick」，蘊含櫻桃籽油與透明質酸，使其同時有著潤唇膏與唇膏的優點，質地絲滑且能滋潤雙唇，帶來水潤且高飽和度的光澤與色彩。唇膏的外殼以立體心形呈現，非常甜美可愛。

Marc Jacobs Beauty全新產品2. Heart on Lipstick（圖片來源：Sephora）

Marc Jacobs Beauty全新產品3. Legally Bronze Bronzer

Marc Jacobs Beauty曾推出的古銅粉，以粉質細緻、自然不顯髒著稱，是不少化妝師工具箱必備修容神器。這次品牌推出的「Legally Bronze Bronzer」，採用無滑石粉配方，粉質輕盈無粉感，兼具柔焦與立體修飾效果，能打造自然陰影。同時蘊含雛菊萃取物等保濕成分，及具備抗結塊、耐汗水與抗暗沉配方，使質地極致滑順，給予肌膚舒適柔嫩的觸感，帶來長時間自然的古銅光澤。

Marc Jacobs Beauty全新產品3. Legally Bronze Bronzer（圖片來源：Sephora）

Marc Jacobs Beauty全新產品4. Born Star Eyeshadow

Marc Jacobs Beauty的單色眼影Born Star Eyeshadow，憑藉搶眼的外觀、特殊的質地與大膽的色彩備受矚目。眼影收納於薄荷綠色的金屬星星氣球造型中，充滿Y2K玩味。 眼影採用創新的乳霜轉粉狀配方，質地如奶油般滑順，觸感極佳，上妝貼服且不易飛粉。而妝效方面，主打持久、防水抗汗、抗暈染，同時不易積線。

Marc Jacobs Beauty全新產品4. Born Star Eyeshadow（圖片來源：Sephora）

Marc Jacobs Beauty全新產品5. Joystick Blush Stick

Joystick Blush Stick 胭脂棒，蘊含透明質酸與雛菊花油，上妝同時滋潤雙頰，呈現水潤緞面光澤。胭脂質感細緻不顯毛孔，輕輕一抹即能透出原生紅潤感。而胭脂棒是以經典的小雛菊為外殼，頂部更有一朵金屬質感的小雛菊，設計極具童趣。

Marc Jacobs Beauty全新產品5. Joystick Blush Stick 胭脂棒（圖片來源：Sephora）

Marc Jacobs Beauty全新產品6. Flashes Mascara

Marc Jacobs Beauty全新的Flashes Mascara 睫毛膏，以防暈染、抗結塊配方及具保濕滋潤效果為主打，能讓睫毛維持整天捲翹濃密﹐輕鬆打造充滿魅力眼妝。而睫毛膏的包裝亦是相當前衛搶眼，以夢幻紫色星形管身，搭配金屬星星氣球，讓睫毛膏也變成時尚單品。

Marc Jacobs Beauty全新產品6. Flashes Mascara 睫毛膏（圖片來源：Sephora）

Marc Jacobs Beauty全新產品7. Money Shot Multi-Use Illuminating Gel Highlighter

Marc Jacobs Beauty這次亦有推出高光產品，觸感如啫喱，上臉後會融於肌膚，同時亦能用於身體肌膚，能輕鬆打造水潤自然的玻璃肌妝效。產品添加了透明質酸成分，上妝時能保持肌膚水潤，避免出乾紋。