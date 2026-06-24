香水保存方法｜專家破解迷思:放雪櫃會更好？3步判斷香水是否變質

【香水保存方法】從琳琅滿目的香水中，選到自己喜歡的香水，當然會希望可以長久使用。這樣就需要好好保存，以免香水香精氧化與變質，失去原本的優雅香氣。這次就邀請到香薰治療師及調香師Mary Kam，分享香水的最佳保存方法，以及破解網絡上的常見的迷思。



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香水正確的保存方法

夏天尤其容易使香水變味，高溫、潮濕、溫差大和紫外線，都是香水殺手！想要好好保存香水，Mary分享了5個實用的保存方法，當中第5個方法是她私人的小貼士。

1. 避光：香水最怕陽光，紫外線會分解香料分子，使香味變質。最好將香水放在原本的包裝盒入面，或者擺放於陰涼的抽屜裏。

2. 恆溫：最理想的保存溫度是攝氏15-20度。千萬不要將香水擺放在窗邊、電腦散熱位、或者車入面，這幾種地方的高溫會加速香氣揮發和變質。

3. 防潮：潮濕會使香水的酒精成分變質，甚至令噴頭堵塞。香港夏天天氣潮濕，最好將香水放在乾爽的地方，避免擺放於浴室。

4. 用完立即蓋好：每次噴完之後，記得立即蓋上香水蓋，減少香水接觸空氣的機會，防止氧化。

5. 保鮮紙保護：假如多支香水輪流使用，可以考慮將不常用的以保鮮紙包好，放在陰涼的地方，減少接觸光線和空氣的機會。

如何判斷香水是否變質？

假如香水長時間沒有使用，或是香水瓶被陽光曬到後出現疑似變味，但又很想再次使用，要怎樣判斷呢？Mary指出其實香水是沒有明確的保存期限，大家可以透過「望、聞、試」三個步驟判斷，它是否能再使用。

STEP 1. 望（顏色）：

天然精油製成的香水，顏色隨時間變深是正常的（例如：雲呢拿調是會由透明變成琥珀色）。但如果原本是透明或淺色，突然變成深褐色或混濁，就可能有問題。

STEP 2. 聞（氣味）：

噴一下在試紙上，如果前調的酒精味異常強烈，或者香味變得平淡、帶有酸味、甚至有過期豉油或醋的味道，即是已經變質。

STEP 3. 試（皮膚）：

如果顏色和氣味都沒有明顯異常，可以噴少少在手肘內側測試。如果皮膚出現刺痛、紅腫或痕癢，即是香水已經變質，就不要再使用了。

破解迷思：香水可以放在雪櫃嗎？

想要避免高溫、陽光和潮濕等不利保存的地方，使得網絡上出現了一種說法，建議把香水放在雪櫃，但其實也是有可能破壞香水的。Mary表示這種做是「一半正確一半錯誤」，她不建議長期將香水放在雪櫃，原因有3個：

1. 溫差問題：雪櫃溫度通常是攝氏4-8度，但香港夏天室溫可以去到30度以上。每次拿出來做用，劇烈的溫差會使香水「感冒」，加速變質。

2. 濕氣問題：雪櫃內的濕氣和食物氣味，有機會滲入香水，影響原本的香調。

3. 質地改變：某些含有天然樹脂或雲呢拿的香水，低溫下可能會變濁或結晶，影響品質。

專家簡介

金頌妍（Mary Kam）｜香薰治療師

Instagram 擁有美國NAHA Level 3認證臨床香薰治療師及NAHA培訓導師，同時擁有英國IFA、IFPA等國際認證。她亦是韓國KDCA天然調香導師及香港芳香療法發展協會副總監。

Mary擁有超過十年經驗，服務對象涵蓋長者、特殊需要兒童及弱能人士，曾與東華三院、協康會、香港傷健協會等超過30間機構合作，並開辦天然香水證書課程，將香氣融入不同人的生活。