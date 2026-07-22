妝前用美白精華影響妝感？化妝師教透亮底妝關鍵：忌直接混合粉底

不少女生都會把握夜間肌膚修復黃金期，用上美白精華改善暗沉。若然在白天使用美白精華，會影響化妝妝感？又應該如何避免和底妝「打架」起屑呢？「01女生」特別找來專資深化妝師 Mandy Yim和大家分享日間保養和底妝技巧，讓新手的底妝也能透亮一整天。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、美白程度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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選對質地是貼服底妝的關鍵

市面上的美白精華質地各有不同，在挑選時必須根據自身膚質和季節來決定，才能確保後續底妝的服貼度。常見的精華質地有水狀、啫喱狀、乳液狀，以及較滋潤的精華質地。

油性肌：一般適合流動性較強、輕盈清爽的水狀質地，避免造成肌膚負擔

乾性肌：較適合乳液狀或偏滋潤的質地，以補足底妝所需的滋潤度

敏感肌：溫和配方為主，避免酸類、含有酒精及高濃度純維他命C等刺激成分



日間妝前可使用美白精華？

(www.magnific.com)

日間保養以簡單為主，著重清爽輕盈及保濕。Mandy提醒，化妝前可以使用美白精華，但要視乎成分和質地。因為部分配方較刺激，或含有較多高分子增稠劑，容易與後續的防曬或底妝產生排斥，所以不能一概而論。

在保養次序上，與基本保護步驟一樣，美白精華應用於化妝水之後、面霜或乳液之前。正確的日間妝前步驟為：化妝水 ＞ 美白精華 ＞ 面霜／乳液 ＞ 防曬，按部就班才能發揮最大亮白防禦效果。

告別脫妝！4貼士防起屑

妝前使用美白精華，最怕遇到起屑或結塊的尷尬情況。想避免出現「擦膠碎」，不妨參考以下4個方法。

(AI生成圖片)

防起屑貼士1. 揀選易吸收、清爽的精華

妝前盡量避免使用質地過於厚身、成膜感強或膠感重的精華，這類產品與粉底疊加時極易出現搓泥或起屑。

防起屑貼士2. 避免過度疊加護膚品

主打簡而精的保養，塗抹每層產品之間建議相隔約 1 至 2 分鐘的吸收時間 ，感覺不黏膩後，再塗抹下一層。

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防起屑貼士3. 注意塗抹手法

護膚時應以輕按、拍壓的手法讓精華吸收。不論是塗抹護膚品或隨後的上妝過程，都要避免摩擦皮膚，減少起屑機會。

防起屑貼士4. 早晚護膚分工合作

若已知道某支美白精華需要較長時間才能被肌膚完全吸收，建議將其移至晚上睡前護膚時才使用。

化妝師：美白精華切忌直接加入粉底

近年流行水光肌妝感，想要打造肌膚原生的透亮感方法眾多，Mandy就指不建議將美白保濕精華直接混入粉底液中使用，因為精華可能會破壞粉底原有的配方穩定性，影響底妝的遮瑕度和持妝度。

Mandy建議，大家可考慮在妝前護膚後，用上光影底霜或帶珠光感底霜。在挑選粉底時，可直接選擇本身質地偏水潤、主打帶有光澤感的底妝產品，這樣能在不影響持妝度的前提下，輕鬆散發出由內而外的剔透光澤。