「蘇丹紅」是甚麼？醫生拆解其潛在危害、不慎使用後的正確應急法

【蘇丹紅】由去年（2025年）年底，台灣爆出「蘇丹紅」彩妝及護膚品風暴，並公開了一份過百品牌於其中的名單，使得人心惶惶，讓很多人擔心使用到不合規的護膚品。近期香港海關也檢測出一款護膚品含有「蘇丹紅」成分，令大眾也擔心日常中不慎使用。這次「01女生」邀請到皮膚科醫生陳俊彥，為我們講解成分「蘇丹紅」的潛在危害與急救法。



「蘇丹紅」對肌膚的危害（FREEPIK）

「蘇丹紅」是甚麼？

以往「蘇丹紅」只與食品安全問題有關係，近年卻頻頻被發現出現在彩妝及護膚產品之中，令人擔心一不小心就使用到。「蘇丹紅」為何覆蓋範圍這麼廣？它到底是甚麼？

陳醫生分享提到蘇丹紅是工業用染料，屬於油溶性物質，不應該用作化妝品成份。如果達到一定濃度，蘇丹紅有機會直接引發接觸性皮膚炎，臨床產生紅腫、發熱、搔癢及脫皮症狀。

「蘇丹紅」對身體的長期危害（FREEPIK）

「蘇丹紅」對身體的長期危害

此外，陳醫生還提及如果長期及皮膚大範圍吸收，有機會引致系統性的病發症，並加重肝臟代謝負擔。其中肌膚長期接觸會引起的發炎反應，可能導致色素沉澱，使皮膚變得粗糙及增厚。而高濃度的毒素累積可能加重肝、腎負擔。國際癌症研究署將蘇丹紅列為第3級致癌物，長期或大量食用可能會增加罹患肝癌、腎癌及膀胱癌的風險。

不慎使用含「蘇丹紅」產品後正確的應急方法（FREEPIK）

不慎使用含「蘇丹紅」產品後正確的應急方法

假如懷疑自己不慎使用含有「蘇丹紅」的產品，並出現紅腫或刺痛，陳醫生分享了正確的應急步驟。應該立即停用並用大量清水清洗乾淨和洗淨殘留產品，避免繼續接觸皮膚表面。紅腫及灼熱的反應可用冷敷，以清涼毛巾或冰袋（包裹毛巾，避免直接接觸皮膚）冷敷紅腫患處。初步護理後，應盡快及早求醫，並告知醫護人員所使用的產品及成份。

不慎使用含「蘇丹紅」產品後正確的應急方法（FREEPIK）

專家簡介

陳俊彥（Johnny）｜皮膚科醫生

陳俊彥醫生是現任養和醫院皮膚科主任及皮膚科名譽顧問醫生，同時擔任香港大學內科學系名譽臨床助理教授。他畢業於香港大學醫學院，取得香港大學內外全科醫學士學位，其後成為英國皇家內科醫學院院士、香港內科醫學院院士及香港醫學專科學院院士（內科）。他擁有多年皮膚科臨床經驗，專注診治各類皮膚病。