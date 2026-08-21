夏日護膚｜旅行皮膚差？不同膚質保濕關鍵大公開 4大底妝起屑原因

夏日出遊，不斷來回高溫戶外和冷氣場所，一冷一熱，肌膚水份容易流失，所以夏日保濕仍是一大關鍵。今次「01女生」找來資深化妝師Mandy Yim為大家講解不同膚質如何有效保濕和妝前保濕關鍵，讓大家在旅行途中仍然保持完美肌膚狀態！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、美白程度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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夏日出遊仍需注重保濕(AI生成)

不同膚質的保濕小妙招

乾性肌膚：著重滋潤補濕，可以先用含透明質酸或甘油的保濕精華，再用帶有角鯊烷或荷荷巴油的乳霜或護膚油進行鎖水，使水分留在肌膚底層。另外建議按需要，定期敷保濕面膜，以保持皮膚水潤。

油性肌膚：日常補水為主，可選用質地清爽的保濕精華。如果想配合鎖水產品，則建議選擇無油輕薄質地，避免使用厚重或具高封閉性的成分，以防容易堵塞毛孔及致痘。

混合性肌膚：分區精準保養，視乎區域保濕需要。乾燥位置局部加強補水及鎖水。

敏感性肌膚：避免香料、酒精等刺激性成份，可選擇無香料、低刺激及配方簡單的產品。另外可以考慮含神經醯胺、積雪草等具舒緩與修復效果的成分。

不同膚質有不同的保濕手法(AI生成)

4大保濕產品與底妝起屑的原因

1. 若產品含有凝膠、高分子增稠劑或成膜劑，或彼此產品配方不相容，當經過外力塗抹摩擦，便會容易起屑。

2. 保濕產品層數及用量太多，層層堆疊難以吸收，容易讓膜層變厚，從而起屑。

3. 保濕產品吸收時間過於倉促。

4. 皮膚角質層過厚或表面粗糙脫皮。

底妝起屑可能因保濕產品有關(AI生成)

如何避免起屑？

妝前選擇保濕成分時，避免含有凝膠、高分子增稠劑、成膜劑、高封閉性油脂與油脂膜的產品。妝前建議精簡護膚，並選用質地清爽易吸收水狀精華輕薄乳液，塗抹後靜置1–2 分鐘讓成分吸收，之後再上妝。

調整保濕成分與上妝順序可改善(AI生成)

旅行時，可以如何簡化保濕/妝前程序？

按膚質選擇具保濕或滋潤效果，且帶有防曬系數的底妝，就能簡化妝前程序，亦可視乎膚質與當地氣候調整。

旅行時可視乎膚質與當地氣候調整保濕程序(AI生成)

化妝師簡介

Mandy Yim｜資深化妝師

擁有超過15年新娘化妝經驗。現時為韓國B.H.L認證中心培訓及評審總監，提供化妝、髮型等相關形象升級課程，擁有過千學員。