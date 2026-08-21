防曬係數越高越好？醫生拆解SPF數值迷思　教按「膚質+場合」挑選

防曬是日常保養中不可缺少的一環，然而許多人對防曬係數的認知存在誤區。台灣新竹竹北芳療醫美吳易儒醫師指出，防曬係數並非越高越好，長期使用過高係數的防曬產品，反而可能對皮膚造成負擔與損傷。



吳易儒醫師說明，防曬產品上常見的兩項數值SPF與PA，分別代表不同的防護功能。SPF代表抵抗UVB的能力，UVB是造成曬紅、曬傷的主要來源；PA後方的「+」號越多，則代表抵抗UVA的能力越強，而UVA正是造成肌膚老化、曬黑與斑點深化的主要因素。

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針對外界普遍認為係數越高防護力越強的觀念，吳易儒醫師提出數據說明。她指出，SPF30能阻擋約97%的UVB，SPF50約98%，SPF100也不過99%，三者之間的實際差距僅有1至2%。然而係數越高的產品，其中化學防曬劑的濃度往往也越高，長期塗抹於臉部，可能增加皮膚過敏、刺激，甚至影響皮膚屏障的風險。

在係數選擇建議上，吳易儒醫師依照不同場合提出具體建議：

1. 日常室內通勤族群，建議選用SPF15至30、PA++的產品，質地通常較輕薄，不易造成毛孔阻塞

2. 戶外活動或日常散步則建議SPF30至50、PA+++，並每2小時補擦一次

3. 至於海邊、戶外運動或長時間曝曬等高強度環境，才真正需要SPF50+、PA++++的最高係數，同時建議選擇具防水功能的配方



膚質的差異同樣影響防曬劑型的選擇。吳易儒醫師表示：

1. 油性肌與混合肌應選擇清爽水感、凝膠或乳液質地，避免厚重霜狀產品以降低悶痘風險

2. 敏感肌與乾性肌則優先選擇含氧化鋅、二氧化鈦成分的物理性防曬，溫和不刺激且兼具保濕效果

3. 一般肌膚則物理性與化學性混合型防曬皆適合，可依個人使用感受選擇



吳易儒醫師提醒，陰天紫外線仍然存在，防曬用量是否足夠、是否每2小時補擦，以及係數是否符合當日活動場合，都是防曬是否有效的關鍵。她強調，防曬是所有保養步驟中CP值最高的一步，做好防曬能讓美白與抗老效果加乘，但找到適合自己膚質和生活型態的係數，才是真正保護皮膚的正確方式。

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