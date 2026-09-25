化妝工具清潔不當易爛臉　分享4大秘訣　唇膏類需酒精消毒防過敏

待在家悶得發慌的你，不如動起身子幫你化妝桌上的彩妝品們大掃除吧！



除了彩妝刷具要時時清洗之外，你手邊的唇膏、眼妝產品、氣墊粉餅也有記得時時清潔更換嗎？小編整理4點彩妝清潔、抗菌小tips，若沒做確實，小心爛臉都是這些日常小習慣惹的禍～

分享化妝工具清潔4大秘訣（01製圖；AI生成圖）

化妝工具不適當清潔易滋生細菌致爛臉，分享4大清潔秘訣避免風險（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 彩妝品需要多久大掃除一次？

不論是日常居家慣用的彩妝品，又或者彩妝品是你外出工作的生財工具，長時間沾粉、浸濕的動作，若沒適當清潔就會藏污納垢滋生細菌。專家分享，自家使用的化妝用品、彩妝品雖然沒有與他人分享使用，仍建議每隔一至兩星期清潔一次，不論是彩妝刷具、美妝蛋又或者唇彩、眼妝，掌握好兩周的清潔頻率，更能避免細菌孳生的爛臉風險。

2. 唇膏類必須消毒

唇膏就像是女人的第二生命，但你是不是也忘記幫唇膏清潔了呢？多數人吃完東西後就會順手補唇膏，來來回回的動作不僅容易讓髒汙、口沫沾染在膏體上影響品質，久而久之更會引發致敏風險！因此唇膏產品建議每天都清潔，使用後可以拿乾紙巾擦抹掉表層的口水、殘渣，每隔一段時間可以搭配酒精擦拭膏體，除了能避免細菌因溼度、溫度孳生，也能預防夏天唇膏出汗、變質的問題。

3. 氣墊粉撲保持乾燥是重點

這幾年方便攜帶、妝感服貼、好上手的氣墊粉餅持續盛行，但氣墊本身膏體的濕潤度，也成了細菌的溫床！尤其是時常保持濕潤狀態的氣墊粉撲，是最容易爛臉致痘的兇手！在清潔觀念上，首先氣墊粉撲必須每一個月更換一次，絕對不可一片用到底～另外，每次使用完氣墊，也要記得保持粉體的密封狀態，並且將粉撲以乾紙巾吸乾，使氣墊粉餅呈現乾爽狀態也能杜絕汗水油脂帶來的痘痘危機。

4. 保養品抗菌靠這招

最後，不光是彩妝產品要注重清潔，平時使用保養品也要養成抗菌的好習慣！第一切勿用徒手沾取、挖取保養品、彩妝品；第二，是用時盡可能依靠挖勺、棉花棒沾取，減少手部髒汙沾染到產品同時，也能養成習慣讓雙手不碰臉。最重要的，上妝前後都要確實清潔雙手，不共用彩妝品，保護自己也保護他人。

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