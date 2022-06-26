抽濕｜4個妙招讓清洗後的化妝掃具快速風乾　網友竟包好放這裏？

才享受沒幾天的暖暖陽光，就迎來連續兩週陰雨綿綿的天氣～遇上惱人的雨季、濕空氣，最讓人頭痛的就是永遠晾不乾的衣物、化妝掃具！



尤其化妝掃、美妝蛋若沒有好好除濕，就很容易發霉滋生細菌，進而影響肌膚健康～那到底掃具該怎麼除濕？除了自然風乾、陰乾、善用除濕機之外，Dcard網友更分享了4招超實用隱藏版偷吃步，妳學起來了嗎？

來看看以下4個超實用招數幫化妝掃具「快速風乾」吧。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 衣櫃除濕劑

清潔完掃具後，最忌諱的就是曬太陽，陽光曝曬容易使毛質變質，降低掃具壽命，因此自然風乾、陰乾是最佳方法～但若遇上雨季、潮濕環境，且沒有除濕機的情況下，又該如何除濕呢？網友分享，可以拿出一盒不到百元的衣櫃除濕劑，並將除濕劑與掃具一起裝進塑膠袋裡封好，只要一個晚上掃具就能變超級乾爽。

2. 餅乾乾燥劑

同樣的邏輯妳還有更便利的選擇！吃完的餅乾、又或者手袋內都會富有顆粒狀的乾燥包，而這個生活小物也是除濕的好幫手！在使用時可以將乾燥包剪開集結再一起鋪在掃具底下，又或者直接丟個三、五包與掃具美妝蛋擺在一起，都有很好的除濕效果。

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3. 空氣清新機

不光是除濕機，空氣清新機也是許多人的除濕法寶！空氣清新機在運轉時，會加強環境中的空氣流動，而這時你就可以借力使力～在空氣清新機上墊一張餐廳紙巾，而後將掃具分散擺在上頭，同樣的只要一個晚上時間，就能還給妳乾爽的美妝工具。

4. 放冰箱

網友的省錢腦筋真的很靈活～想要加速掃具快乾，妳還可以試著放進冰箱裡！不過由於冰箱內夾雜著許多食物，很容易成為細菌的溫床，在將掃具放進冰箱前別忘了可以先用紙巾完整包裹好，並且以橡皮筋固定於刷柄，快該乾效果會更好且也能預防髒汙的沾染。

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