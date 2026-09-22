ZO&FRIENDS熱潮！大熱IP背後故事以GD愛貓為藍本、近期必買聯乘

【G-DRAGON｜ZO&FRIENDS聯乘系列】近期討論度最高的IP定必是「ZO&FRIENDS」，人人化身貓奴。「ZO&FRIENDS」是由以G-DRAGON（權志龍）及其所屬經紀公司 Galaxy Corporation，與全球知名創意IP品牌IPX聯手打造的原創IP角色宇宙。甫推出，其可愛的模樣即吸引大批粉絲入手周邊公仔，近期更與多個不同品牌推出聯乘系列，同樣讓人想通通入手。



認識「ZO&FRIENDS」

「ZO&FRIENDS」是在2025年7月18日正式亮相。在這之前G-DRAGON (GD) 與IPX團隊靜悄悄花了將近兩年的時間進行創作，GD更是全程深度參與，由角色命名、設計、世界觀設定到周邊商品開發，都注入了大量心血。「ZO&FRIENDS」宇宙是由GD的愛貓「Zoa」作為核心，以及A&NE、AKI&ZAKI 所組成，每一個細節都融入了G-DRAGON的前衛美學。

「ZO&FRIENDS」聯乘｜1. Glampalm 推出「GLAMPALM｜ZO&FRIENDS 特別版系列」

Glampalm攜手ZO&FRIENDS推出全新「ZO&FRIENDS聯乘限量系列」，這也是品牌首次結合角色IP聯名，非常具有意義。聯乘限量系列以品牌的旗艦級專業造型工具為核心，分別是「GP201T專業造型夾」及「GP105 Switch隨行造型夾」。兩款聯乘造型夾均支援100-240V國際電壓，無論身處世界各地抑或外遊旅行，都能隨時隨地輕鬆打理完美髮型。

「ZO&FRIENDS」聯乘｜1. Glampalm 推出「GLAMPALM｜ZO&FRIENDS 特別版系列」（品牌提供）

「ZO&FRIENDS」聯乘｜2. LUSH × ZO&FRIENDS 推出限定聯乘系列 10月正式發售

個人護理品牌LUSH，近日宣佈與ZO&FRIENDS攜手推出限定聯乘系列！這次推出多款精心設計的產品，為日常護理注入源源不絕的驚喜。LUSH × ZO&FRIENDS 限定聯乘系列將於10月登陸港澳地區！

「ZO&FRIENDS」聯乘｜2. LUSH × ZO&FRIENDS 推出限定聯乘系列 10月正式發售（品牌提供）

「ZO&FRIENDS」聯乘｜3. UNIQLO x ZO&FRIENDS UT 印花T恤系列

UNIQLO與ZO&FRIENDS，以「不完美中的完美朋友」為主題，推出的聯名女裝 UT系列。系列服飾以外表冷淡卻內心細膩體貼的雲朵貓「ZOA」、討人喜愛又愛多管閒事的「A&NE」，以及由 ZOA 足跡誕生、奔放難測的彩色氣泡「AKIZAKI」為主角，呈獻一個充滿魅力並帶點懷舊感的T恤系列。

「ZO&FRIENDS」聯乘｜3. UNIQLO x ZO&FRIENDS UT 印花T恤系列（圖片來源：UNIQLO官網）

「ZO&FRIENDS」聯乘｜4. rom&nd 聯手 G-Dragon（權志龍）愛貓原創角色 ZO&FRIENDS 推出的限量聯名系列

韓國美妝品牌rom&nd，在去年11月就與「ZO&FRIENDS」推出聯名彩妝系列，當時一上架即被搶完！該聯名彩妝系列推出了4色眼影盤、10色眼影盤、唇彩、胭脂、氣墊粉餅等，款款都相當實用。而睡包裝上充滿了ZO&Friends元素，像是小肉球、小花以及ZOA的代表色灰色，讓人想通通入手。

「ZO&FRIENDS」聯乘｜5. CASETiFY 與ZO&FRIENDS推出聯名系列

CASETiFY 在去年（2025年）12月就與ZO&FRIENDS推出了首個聯名系列，以ZOA、A&NE、AKI&ZAKI為主角，推出一系列聯名電子配件與生活小物。當中包括了療癒又實用的毛茸茸風格手機殼、鏡面耳機殼、Snappy 支架、ZOA 護照套及ZOA毛毛公仔掛飾等，款款都實用又可愛。

「ZO&FRIENDS」聯乘｜5. CASETiFY 與ZO&FRIENDS推出聯名系列（IG@casetify_colab）

「ZO&FRIENDS」聯乘｜6. Converse × ZO&FRIENDS 聯乘系列

Converse × ZO&FRIENDS 聯乘系列，已於今年（2026年）9月3日正式登場。一共推出4款鞋履，是以品牌經典的Chuck 70及Chuck Taylor All Star 系列帆布鞋所打造，包括ZOA 灰貓帆布鞋、藍色細節帆布鞋、滿版小雛菊高筒帆布鞋，以及櫻花粉小雛菊厚底鞋。鞋款都是採用百搭的灰、白、黑奶咖色調，同時融入ZO&FRIENDS元素、精緻刺繡及特色小配件。