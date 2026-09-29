消委會染髮劑測試｜8款總評獲5星：均不含有害重金屬、附使用貼士

自己在家染頭髮｜不少注重形象的女生，都會定期進行形象管理，其中就包括染髮。但繁忙急促的生活，不一定有時間前往髮型屋，自行買染髮劑在家補染或轉換髮色，是方便又實惠的做法。近期消委會《選擇月刊》就從市面選購了24款染髮產品進行測試，檢視各樣本的化學安全性及標籤資料透明度。另外，更同時測試兩類產品的上色表現和顏色持久度，大家在選購前可以留意一下。



消委會測試24款染髮產品

現時市面上的染髮劑種類繁多，按其染色原理一般可分為氧化型（oxidative）及非氧化型（non-oxidative）兩大類。兩者在成分配方、染色持久度、使用方法，以及對頭髮和頭皮的潛在影響等方面均有所不同。是次測試共涵蓋24款染髮劑，當中包括9款非氧化型染髮劑和15款氧化型染髮劑。售價方面，非氧化型染髮劑每盒由$74至$199，氧化型染髮劑則每盒由$30至$190不等。

消委會測試24款染髮產品 全部符合歐盟與內地的相關法規要求（Getty Images）

消委會24款染髮產品 化學安全測試項目

消委會是次測試只針對染髮劑樣本中的色素劑（colorant）、顯色劑（developer）或其混合物，並不包括部分隨樣本附送的染前及染後護髮用品。測試項目參考了歐盟《化妝品條例》（Cosmetics Regulation）和內地的《化妝品安全技術規範》的相關要求， 涵蓋8種常見於染髮劑的有害致敏物質、重金屬，並同時檢視樣本的酸鹼值。

各樣本在化學安全測試中，全部符合歐盟與內地的相關法規要求，全部樣本未有檢出3種有害重金屬（鉛、鎘、水銀）或禁用致敏物質，整體表現理想。

氧化型染髮劑–黑色及啡色產品測試樣本（圖片來源：消委會）

氧化型染髮劑–黑色產品 測試結果

消委會氧化型染髮劑測試，黑色及啡色產品分開進行。其中黑色染髮劑只有兩款產品獲得總評5星。

1. Phyto Paris Phytocolor 天然植萃護染髮霜

2. 露華濃 Revlon Colorsilk Beautiful Color



氧化型染髮劑–啡色產品 測試結果

消委會氧化型染髮劑測試，黑色及啡色產品分開進行。啡色染髮劑則有五款產品獲得總評5星。

1. 巴黎歐萊雅 L'Oréal Paris Oleor Luxe

2. CLEODiTE 時尚白髮染 CLEODiTE Hair Colour My Personal Colours

3. Liese Blauné 一按瞬染白髮乳霜 One-Touch Color

4. Mise En Scene 泡泡染髮劑 Hello Bubble

5. 絲悅 Cielo 染髮霜 Hair Colour Cream



非氧化型染髮劑產品測試樣本（圖片來源：消委會）

非氧化型染髮劑產品測試結果

消委會非氧化型染髮劑產品測試，同樣是黑色及啡色產品分開進行。但只有一款黑色染髮劑獲得總評5星。

1. DR Zero 白髮染色護髮膏 Darkvance Hair Colour Treatment Black



選擇和使用染髮用品5個小貼士（Getty Images）

選擇和使用染髮用品5個小貼士

消委會除了公開24款染髮產品的測試結果外，還分享了5個選擇和使用染髮用品小貼士，大家在選購及使用前記得留意一下。

1. 在染髮前應留意身體狀況，如皮膚有濕疹，或頭皮表面痕癢甚至出現破損，應避免進行染髮；不健康的頭皮有機會增加身體對不同化學物質的過敏反應，消費者應小心留意；

2. 進行任何染髮前，應該先詳細閱讀產品包裝和說明書上標示的使用方法，並按指示進行皮膚敏感測試，以降低因接觸致敏物質而導致的健康風險；

3. 若曾因染髮而出現過敏反應，在選擇染髮產品時應加倍小心，特別留意產品包裝上的成分表，避免使用含較多種致敏物質的產品。如有需要，可向醫護人員了解並進行致敏物質的測試；

4. 氧化型染髮劑一般含有刺激性化學物質，使染料能進入皮層內部，但同時會對頭髮表層造成不可逆轉的破壞，令髮絲變得乾燥或毛躁；若希望減低對頭髮的傷害及過敏風險，應考慮減少染髮頻率；

5. 使用染髮劑時若感到痕癢甚至有灼熱感，應立即用清水清洗；清洗後若皮膚的不適症狀持續，應盡快向醫護人員求助。