MAKE UP FOR EVER官網停運｜SEPHORA、門市仍可選購：5彩妝推薦

撰文：許秀麗
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繼L’Oréal旗下多個美妝品牌香港網店宣布停止服務後，再有美妝品牌關閉香港網店。LVMH旗下的法國美妝品牌MAKE UP FOR EVER，於官方網站宣布因應策略調整，香港官方網店已正式停止營運，網購全面轉移至Sephora網店。緊接再流傳出品牌將逐步撤出香港市場，引發大批顧客湧往門市搶購囤貨，現場人頭湧湧。這次「01女生」整理了 MAKE UP FOR EVER 5 大值得入手的化妝品，均獲無數用家好評。

MAKE UP FOR EVER 官網停運（MAKE UP FOR EVER）
MAKE UP FOR EVER 官網於9月30日後停運（MAKE UP FOR EVER）

MAKE UP FOR EVER香港官網9月30日停運：網購全面轉移至Sephora

MAKE UP FOR EVER於官方網站指，因應策略調整，官方網店已於9月30日停運。如有關於網店訂單查詢，可聯絡MAKE UP FOR EVER客服查詢。而在官方網店停運後，大家仍可到訪SEPHORA網店選購。

近日更流傳品牌或將逐步撤出香港市場，引發專門店會否結業之疑慮。目前MAKE UP FOR EVER官網仍顯示有4間專門店及1個專櫃分別位於銅鑼灣、九龍灣、旺角、屯門及尖沙咀（Facesss）。

目前MAKE UP FOR EVER官網顯示專門店及專櫃地址 （MAKE UP FOR EVER）

MAKE UP FOR EVER 化妝好物推薦

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦1. 高清智能衡膚粉底 30ml HK$420

立即購買：Sephora

MAKE UP FOR EVER 的高清智能衡膚粉底，採用防水抗汗配方，兼具長效持妝及24小時舒適妝感，遇油控油、遇乾保濕，有效全日保持肌膚均勻的完美狀態。此外，品牌精心調配出四大色系：暖色、冷色、中性和暖橄欖色，共17款粉底液色調，任何膚色都能輕易找到適合自己的粉底液。

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦1. 高清智能衡膚粉底 30ml HK$420（MAKE UP FOR EVER）

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦2. 高清多功能粉霜盤 HK$700

立即購買：Sephora

MAKE UP FOR EVER 的高清多功能粉霜盤，一盤滿足多種彩妝需求，尤其特別適合旅行時使用。每盤都備有12種色調，包括6款粉底色，可用作均勻膚色、遮瑕及修容；2款提亮色，分別為玫瑰色或金色；以及4款胭脂色調，由柔和的粉紅、鮮豔紅色至漿果色調，方便變換不同風格妝容。

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦2. 高清多功能粉霜盤 HK$700（MAKE UP FOR EVER）

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦3. 高清柔肌空氣蜜粉 HK$350

立即購買：Sephora

MAKE UP FOR EVER 的高清柔肌空氣蜜粉，質地輕透如煙，能瞬間修飾毛孔、霧化細紋，打造全天候持妝的無瑕底妝。此外注入保濕成分，可鎖住肌膚水分，確保全日清爽不乾澀，實現零粉感的隱形底妝。

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦3. 高清柔肌空氣蜜粉 HK$350（MAKE UP FOR EVER）

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦4. 濃密捲翹睫毛膏 HK$250

立即購買：Sephora

MAKE UP FOR EVER 的濃密捲翹睫毛膏，採用獨特研製刷頭，可放大每一根睫毛，塑造乾淨清晰的豐盈效果。更可以透過層層疊加，從根根分明睫毛到大膽濃密，都不用擔心會結塊。此外，睫毛膏色調是高飽和的濃黑，更易塑造出深邃的眼妝。

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦4. 濃密捲翹睫毛膏 HK$250（MAKE UP FOR EVER）

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦5. ARTIST極鎖色柔霧頰唇釉 HK$280

立即購買：Sephora

MAKE UP FOR EVER 所推出的極鎖色柔霧頰唇釉，不只可用於唇部，還可應用於面頰和眼部，一支即可完成大半妝容。此外，唇釉有著持久不脫及長效抗暈染的功效，同時備有18種鮮豔色調供選擇，是化妝袋必備好物之一。

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦5. ARTIST極鎖色柔霧頰唇釉 HK$280（MAKE UP FOR EVER）
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