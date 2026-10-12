香水要這樣保存及噴灑使用！消委會：5大安全使用建議及過敏應對

【消委會香水安全使用｜保存｜正確使用方法】作為精緻女生或香水愛好者，香水無疑是彰顯個人氣質與獨特品味的關鍵細節。然而，在追求迷人香氣的同時，卻很少人留意到香水的安全、保存及正確使用方法。根據消委會早前公布的測試與建議，部分香水含有致敏香料成分，若使用不當，隨時可能引發皮膚過敏或紅腫。想讓香氛成為加分項而非肌膚負擔，每一個細節都需要注意。這次將拆解消委會的香水安全指南，帶大家一同正確挑選、保存並安心享受香氣！



常見香水過敏症狀與應對（freepik）

常見香水過敏症狀與應對

在噴灑香水後，最常見的不良反應為出現刺激皮膚或接觸性過敏反應，通常於耳背、胸口、手臂及手腕內側等噴香水的位置出現短暫皮膚泛紅、瘙癢、乾燥。一般集中於單一區域。只要停用有關產品後，症狀便會消退。

保存香水方法（freepik）

保存香水方法

在保存香水時，有幾個因素需要注意：濕度、陽光和溫度變化都會隨葿時間影響香水的品質。因此，為了讓香水更持久，請務必將香水直立放置在陰暗處，並避免放在潮濕或溫差極大的環境中（例如浴室或車箱內）。

噴灑香水方式（freepik）

噴灑香水方式

將香水噴在溫度較高的脈搏點，因為脈搏點的血管較靠近皮膚，能散發熱力，使香水更容易擴散。建議位置包括：手腕內側、頸部兩側或鎖骨處、耳俊、手肘內側。

另外，在噴灑時，應保持約5-7英吋（約15厘米）距離，讓香水均勻落在皮膚上，不會集中於單一區域。

留意香水安全使用（freepik）

留意香水安全使用

1. 先領取心儀香水產品的樣本試用，既可感受香水的前中後調是否合心意，亦可觀察皮膚在噴香水後會否有任何不良反應。

2. 噴香水時應保持距離，避免噴向臉部及眼睛。避免污染食物和飲品，並應在空氣流通的地方使用。

3. 皮膚敏感，容易產生不良反應的人士，如有必要，可考慮噴於衣物上，但需留意衣服的顏色和物料是否合適，否則可能會在衣物上留下顏色痕跡。

4. 濕瘆患者接觸含致敏成分的香水產品俊，皮膚狀況可能惡化；而計劃懷孕、孕婦、正值餵哺母乳的婦女，以及家有嬰幼兒的家庭，建議慎用或考慮暫時避免使用香水。

5. 有寵物家庭亦需注意，貓狗的嗅覺較人類靈敏，濃烈的香水味道可能會過度刺激牠們。