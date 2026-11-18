BLACKPINK成員Jisoo的Vlog意外讓眼膜成為話題單品！Jisoo近日在個人Vlog中分享倫敦與巴黎工作點滴，意外掀起討論的並非穿搭或行程，而是她化妝前敷用的眼膜。從Dior經典緹花圖案到臘腸狗、小熊與愛心設計，每款都兼具保養功能與打卡趣味，即睇這位「人間DIOR」愛用的眼膜有何吸引之處！



眼膜為何成為妝前必備？

眼周肌膚較面部其他位置薄弱，皮脂腺亦少，容易因乾燥而出現細紋與暗沉。妝前敷眼膜能提升水分，令後續遮瑕更貼服，減少卡粉問題。冰涼觸感同時有助舒緩晨起浮腫，讓雙眼看起來更精神。

(IG@sooyaaa__)

Jisoo愛用眼膜推薦 ｜1. Dior緹花眼膜

作為Dior全球品牌大使，在YouTube經常見到品牌產品蹤影。影片中，Jisoo眼下的DIOR緹花亮采眼膜，印有精緻緹花圖騰，配方結合雙重玻尿酸、菸鹼醯胺與咖啡因，搭配雙層水凝膠設計，貼合眼周輪廓，為乾燥肌膚補水並改善疲憊外觀。

(YOUTUBE@JISOO)

Jisoo愛用眼膜推薦 ｜2. 臘腸狗眼膜

美國品牌SpaLife Beauty的「So Fetch Brightening Undereye Masks」，細長臘腸狗身形沿眼下延伸，水凝膠質地添加維他命C與綠茶萃取，主打提亮眼周暗沉與舒緩保濕，適合熬夜後或妝前急救使用。

Jisoo愛用眼膜推薦 ｜3. 小熊眼膜

另一款是同一品牌的「Bear-Shaped Smoothing Undereye Masks」，以軟萌小熊圖案搭配桃粉色設計，配方加入膠原蛋白與玻尿酸，針對乾燥缺乏光澤的眼下肌膚加強滋潤，讓眼周呈現水潤平滑外觀。

Jisoo愛用眼膜推薦 ｜4. 愛心眼膜

SpaLife Beauty的情人節限定款以愛心造型登場，注入玻尿酸與玫瑰水，主打深層補水與舒緩疲憊眼下，讓肌膚更飽滿透亮，還特別加入玫瑰香氣，加上紅色、心形等應景設計，很適合列入送禮清單。