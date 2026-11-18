陳瀅護膚心得｜近日有網民在社交平台Threads上，分享自己在觀賞劇集《璀璨之城》時，被演員陳瀅（Jeannie）的好狀態驚艷：「套劇入面陳瀅啲皮膚好到癲，特別係close up鏡頭，佢好似冇乜毛孔咁。」更稱很想知道她日常是用甚麼護膚品，不少網民都留言稱讚她的好膚質。這篇帖文竟成功引陳瀅現身留言，她把自己6款常用護膚品拍照，並分享使用心得。



陳瀅提醒最重要是找到適合自己的護膚品（截自Threads）

最重要是找到適合自己的護膚品

陳瀅作為經常需要熬夜拍劇，長期帶妝的演員，要在鏡頭前維持穩定且有光澤的肌膚狀態並不容易。細看陳瀅公開的護膚品清單，發現她的護膚心得主要是徹底清潔肌膚、重視防曬以及配合面膜進行護膚。同時，陳瀅亦於帖文提醒大家要找到適合自己肌膚的護膚品，才是重中之重。

陳瀅護膚清單1. Laneige Lip Sleeping Mask #Watermelon Pop 20g HK$180 （Laneige）

陳瀅護膚清單1. Laneige Lip Sleeping Mask #Watermelon Pop 20g HK$180

Laneige的睡眠唇膜，一直都是不少女生的晚上護唇好物。它蘊含多種水果精華與保濕成分，能整夜軟化唇部角質並鎖住水分。陳瀅分享她習慣每晚敷上以修護雙唇，此外亦會在妝前快速護唇，令後續唇妝更貼服飽滿。

陳瀅護膚清單2. SKIN1004 馬達加斯加積雪草輕盈卸妝油 200ml HK$109（SKIN1004）

陳瀅護膚清單2. SKIN1004 馬達加斯加積雪草輕盈卸妝油 200ml HK$109

SKIN1004 所推出的馬達加斯加積雪草輕盈卸妝油，融合馬達加斯加積雪草萃取與6種植物油，遇水迅速乳化且不致粉刺。陳瀅大讚這款卸妝油質地偏水感，且卸妝力足夠，日常淡妝或防曬都能輕鬆卸除；若當天化了濃妝，她則會改用卸妝力更強的Fancl卸妝產品。

陳瀅護膚清單3. SK-II 光蘊輕透全效CC霜（SPF 50+/ PA ++++）（自然膚色Beige）30g HK$490（SK-II）

陳瀅護膚清單3. SK-II 光蘊輕透全效CC霜（SPF 50+/ PA ++++）（自然膚色Beige）30g HK$490

SK-II 所推出的光蘊輕透防曬CC霜，擁有SPF50+ PA++++高倍防曬系數，結合經典PITERA™與亮白精華成分，集防曬、底妝、保濕、提亮與緊緻五效於一身。陳瀅強調每天都會塗防曬，並特別喜歡這支質地夠輕薄，在需要化妝的日子就會用它。

陳瀅護膚清單4. Drunk Elephant Virgin Marula Luxury Facial Oil 30ml HK$580（Drunk Elephant ）

陳瀅護膚清單4. Drunk Elephant Virgin Marula Luxury Facial Oil 30ml HK$580

Drunk Elephant 所推出的Virgin Marula Luxury Facial Oil，採用專有冷榨萃取技術提煉100%未精製瑪魯拉籽油，富含高濃度多酚抗氧化物及Omega 6與9脂肪酸，能迅速滲透修護屏障而不留油膩感。陳瀅在帖文中分享，每逢到氣候較乾燥的地方旅行，都會在晚間護膚時加入這支護膚油加強滋潤鎖水。

陳瀅護膚清單5. Bio-Essence Bio-NMN+外泌體超逆齡細胞面膜 28ml HK$138（Bio-Essence）

陳瀅護膚清單5. Bio-Essence Bio-NMN+外泌體超逆齡細胞面膜 28ml HK$138

陳瀅堅持每晚都會敷面膜，其中她特別推薦Bio-Essence Bio-NMN+外泌體超逆齡細胞面膜，結合高純度NMN、韓國專利納米植物芽胞外泌體及BIO ENERGY COMPLEX™生物能量複合素，能激活細胞更新並刺激透明質酸生成。她還分享敷面膜小貼士，在敷上後會把下巴兩側的面膜向上拉一拉，這樣提拉緊緻效果會更顯著。

陳瀅護膚清單6. CurrentBody Skin LED Red Light Therapy Face Mask: Series 2 HK$3,949（CurrentBody）

陳瀅護膚清單6. CurrentBody Skin LED Red Light Therapy Face Mask: Series 2 HK$3,949

CurrentBody Skin 的這款LED Red Light Therapy Face Mask: Series 2，採用貼合面型的柔性液態矽膠設計，透過精準紅光與近紅外光波長深入肌底刺激膠原蛋白增生，有助撫平細紋及均勻膚色。陳瀅表示其實任何品牌的LED面膜儀都可以，最關鍵是要持之以恆，每晚在敷片裝面膜前先照10至15分鐘，可讓後續護膚事半功倍。