女生們在做髮型時，免不了會用到定型噴霧來做固定，其中花王Cape 3D超持久蓬鬆定型噴霧是不少香港女生的愛用物之一。但近日產品的揮發性有機化合物（VOC）含量超出香港法定上限約2%，導致未能通過進口審批，香港多間美妝連鎖店暫停上架。當中提到的揮發性有機化合物（VOC）到底是甚麼呢？將會一一拆解，以及6款好用的定型噴霧推薦。



花王Cape 3D超持久蓬鬆定型噴霧因VOC含量超出法定上限 暫時下架（花王）

花王Cape 3D超持久蓬鬆定型噴霧因VOC含量超出法定上限 暫時下架

近日有網民在社交平台Threads發文，詢問2款定型噴霧哪些可以入手買到，引來美妝連鎖店Sasa回覆指，「因應相關法例規管，花王Cape 3D 超持久蓬鬆定型噴霧暫時未能於香港發售」。使得不少同樣愛用此產品的女生哀嚎。

而花王 Cape 3D 超持久蓬鬆定型噴霧的暫時下架原因是，香港法例對美髮噴霧的 VOC 含量有著嚴格上限。這款產品因日本原裝進口的揮發性有機化合物（VOC）含量超出香港《空氣污染管制（揮發性有機化合物）規例》法定上限約2%，未能通過進口審批，導致暫停上架，並非產品本身出現安全或品質問題。

VOC（揮發性有機化合物）是甚麼？（freepik）

VOC（揮發性有機化合物）是甚麼？

香港《空氣污染管制規例》對揮發性有機化合物（VOC）含量有著嚴格規定，但此成分到底是甚麼？消委會過往《選擇》月刊曾指，揮發性有機化合物（VOC）是由多種有機化合物混合而成的物質。正常情況下，這些化合物容易揮發並進入大氣層（atmosphere）。VOC可用作壓縮氣罐裝噴髮膠的溶劑和推進劑（propellant）。在噴髮膠中較常見的VOC包括乙醇和二甲醚，這類物質在使用時會飄散到空氣中，可令室內空氣質素惡化，甚至造成空氣污染問題。

VOC（揮發性有機化合物）對健康及生態環境造成的影響（freepik）

VOC（揮發性有機化合物）對健康及生態環境造成的影響

同篇消委會《選擇》月刊，指出吸入VOC可能會對健康造成急性或慢性的不良影響。部分會令人上癮，甚至會抑制中樞神經系統。接觸高濃度VOC，可引致眼睛、鼻子和喉嚨不適，甚至造成頭痛、暈眩、視力障礙等問題。部分VOC更已被國際癌症機構（IARC）定義為可令人類患癌或可令動物患癌的物質。

另一方面，揮發性有機化合物對大氣中臭氧（ozone）和顆粒物（particulates）的形成有重要作用。臭氧和顆粒物積聚可形成煙霧，刺激眼睛和呼吸道，甚至有機會令患有心臟病或呼吸道疾病人士的病情惡化。

因此，本港及世界不同地區已就VOC訂下不同的法例要求，或鼓勵不同消費品或日用品的製造商減低其產品中VOC的含量，以保障大眾的健康和保護地球的生態環境。

定型噴霧（freepik）

總評4.5星或3.5星定型噴霧

根據香港消委會早前的測試報告（2024年7月）中，當時採用了市面50款測試樣本，其中就有6款產品當時VOC含量是低於50%，包括：

1. Lucido-L持久定型噴霧 Designing air Hair Spray（Firm Hold）

2. Living Proof. Dry Volume & Texture Spray

3. Goldwell Stylesign Perfect Hold Sprayer 5

4. BED HEAD by TIGI Hard Head Hairspray（Extreme Hold）

5. FEELING 啞光速效定型噴霧 Power Point strong Hold Spray 1.0（Matte Dry Hair Spray）

6. Schwarzkopf professional 急凍定型噴霧Osis+2 Freeze Strong Hold Hairspray

