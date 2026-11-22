@cosme 年度榜單｜今年@cosme「2026年度@cosme香港美妝大賞」榜單已於日前（18日）揭曉，同樣集結了香港美妝愛好者的真實口碑，選出83款深受女生喜愛的愛用美妝好物！涵蓋綜合賞、36個部門賞、殿堂賞及下半年新秀賞，讓女生們能更輕鬆從琳瑯滿目的產品中，挑選出適合自己的好物。

@cosme的這次評選凝聚了香港在地用戶累積超過13,000篇的真心回饋，經由嚴謹公正的數據分析，從高達37,903件美妝產品中，遴選出83款最能體現在地美妝趨勢與消費者喜愛的實力之作。這次先來看看綜合賞獲獎名單。



2026年度@cosme 不分部門的10強的香港美妝大賞—綜合賞 獲獎名單

綜合賞 第一名：SHISEIDO 資生堂 ULTIMUNE皇牌免疫力活膚精華

SHISEIDO 資生堂「ULTIMUNE 皇牌免疫力活膚精華」榮登Best of the Best「綜合大賞」冠軍寶座！這款護膚精華憑藉輕盈水潤、好吸收不黏膩的質地，以及有感提亮、細緻毛孔與撫平細紋的強大實力圈粉無數，網友使用後也紛紛大讚這款精華適合轉季或肌膚不穩定時使用，連妝容都能更加貼服。

綜合賞 第一名：SHISEIDO 資生堂 ULTIMUNE皇牌免疫力活膚精華（SHISEIDO）

綜合賞 第二名：CeraVe 長效保濕修復乳

這款 CeraVe長效保濕修復乳 結合3重親膚神經醯胺與透明質酸，配合MVE漸進釋放技術提供24小時補水。配方無香料且質地輕盈不堵塞毛孔，面與身體都適用。

綜合賞 第二名：CeraVe 長效保濕修復乳（CeraVe）

綜合賞 第三名：CeraVe 長效滋潤修復霜

CeraVe 的長效滋潤修復霜專為乾性及敏感肌設計，質地豐潤卻不油膩，能深層鎖水並修復受損屏障。無香料溫和配方獲美國國家濕疹協會認可，有效舒緩乾燥引起的不適與痕癢。

綜合賞 第三名：CeraVe 長效滋潤修復霜（CeraVe）

綜合賞 第四名：Sulwhasoo 雪花秀 第6代潤燥再生精華（人參精華肌底液）

Sulwhasoo潤燥再生精華作為潔面後第一步使用的肌底液，幫助補水打底、修護肌膚屏障並提升後續保養品吸收。產品有效改善肌底乾燥與缺水、強化水分屏障、淡化細紋與法令紋、細緻膚質與毛孔、提升彈力與光澤。

綜合賞 第四名：Sulwhasoo 雪花秀 第6代潤燥再生精華（人參精華肌底液）（Sulwhasoo）

綜合賞 第五名：ettusais 極幼持色眼線液

這支ETTUSAIS 極幼持色眼線液，採用防震筆身與職人級極幼筆尖，能穩定勾勒流暢細緻線條。它具備全天候防水抗暈染配方，同時可用溫水輕鬆卸除。

綜合賞 第五名：ettusais 極幼持色眼線液（ettusais）

綜合賞 第六名：Sulwhasoo 雪花秀 禦時緊顏參養面霜（人參面霜）

Sulwhasoo 禦時緊顏參養面霜，是雪花秀的皇牌抗老保濕霜，核心成分包括GINSENOMICS™及GINSENG PEPTIDE™ 人參胜肽組合，可有效平滑膚質與乾紋、強化肌膚屏障、提升水潤光澤與輪廓緊緻度。

綜合賞 第六名：Sulwhasoo 雪花秀 禦時緊顏參養面霜（人參面霜）（Sulwhasoo）

綜合賞 第七名：CLARINS 賦活雙萃精華粉底液

CLARINS 所推出的賦活雙萃精華粉底液，採用獨家雙管科技設計，以2:1黃金比例融合粉底與護膚精華，上妝同時養膚。它能自由調節中至高度遮瑕，呈現輕盈透亮、不假面的原生光澤感。

綜合賞 第七名：CLARINS 賦活雙萃精華粉底液（CLARINS）

綜合賞 第八名：LA ROCHE-POSAY CICAPLAST B5 PRO 極效修復面膜

這款面膜專為脆弱與醫美療程後肌膚設計，蘊含維他命B5與積雪草萃取。只需敷 15分鐘便能即時降溫、擊退泛紅並修復肌膚屏障。

綜合賞 第八名：LA ROCHE-POSAY CICAPLAST B5 PRO 極效修復面膜（LA ROCHE-POSAY）

綜合賞 第九名：AHC 醫美科研水光導入玻尿酸全臉眼霜 #水光微整全臉眼霜

這款眼霜結合5大型態玻尿酸與維他命原B5，主打一支兼顧眼周與全臉細紋的深層補水。它自帶冰感金屬按摩頭，塗抹時能順道按摩眼周與蘋果肌，即時舒緩早晨浮腫。

綜合賞 第九名：AHC 醫美科研水光導入玻尿酸全臉眼霜 #水光微整全臉眼霜（AHC）

綜合賞 第十名：ELIXIR 高純維A重點膠原抗皺霜

ELIXIR 的高純維A重點抗皺精華霜，蘊含日本厚生省認證高純維他命A與膠原再生因子，能促進透明質酸與膠原自生。真空軟管設計能隔絕光線與氧氣，有效撫平眼紋、抬頭紋及法令紋等11大皺紋。