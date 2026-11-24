由《黑白大廚》製作團隊操刀、被譽為美妝版黑白大廚的《Just Makeup》，第2季確定於11月27日強勢回歸。今季不僅參賽規模再擴大，主持陣容更迎來戲劇性升級，由第一季李孝利單獨主持改為5人共同坐鎮，太妍、Winter、潤娥、娜璉及張度練，為這場殿堂級美妝對決注入全新氣象。



(IG@coupangplay)

5大女神組成星級主持團

新一季主持陣容集結K-pop女團核心成員與綜藝笑匠，包括少女時代的太妍與潤娥、aespa的Winter、TWICE的娜璉，以及喜劇演員張度練。5人代表不同世代的美學視角，將擦出獨特的化學反應。

潤娥太妍領軍展現多元魅力

少女時代的太妍憑藉鮮明個人風格深受品牌青睞，潤娥則以優雅氣質見稱。二人多年來累積的妝容經驗，將從偶像實戰角度出發，為參賽者帶來最貼地的評價與反應，成為節目其中一大看點。

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Winter娜璉注入新生代觸覺

aespa的Winter與TWICE的娜璉代表新生代偶像勢力，二人分別以型格與甜美形象吸納年輕粉絲。她們對潮流妝容的敏銳度，能拉近節目與年輕觀眾的距離，亦為評審角度帶來更貼近Z世代的聲音。

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張度練負責氣氛擔當

喜劇演員張度練是5人中唯一非偶像出身，風趣幽默的主持功力將負責調節比賽的緊張節奏。既能帶動氣氛，亦能從觀眾角度提出尖銳又不失趣味的問題，讓節目在競技之外增添娛樂性。