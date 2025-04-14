aespa Winter個性腮紅妝5重點教學　附5款胭脂推薦化出同款妝容

aespa成員Winter（本名：金旼炡）是SM娛樂旗下女子流行音樂團體的一員，身高164公分，擁有短髮造型和精緻甜美長相，深受粉絲喜愛。



aespa Winter常在Instagram上分享了自拍美照，她的腮紅妝容令人驚艷，不同的腮紅畫法展現出截然不同的效果，本篇將為大家解析aespa Winter的腮紅妝容，感興趣的人，不妨繼續往下看下去吧！

aespa Winter甜美腮紅妝容解析，5大化妝要點一次整理（點擊放大瀏覽）▼▼▼

aespa Winter胭脂妝容5化妝要點（IG@imwinter；01製圖）

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1. 奶醉腮紅妝容

aespa Winter曾在IG上分享了一系列染成紅色髮色的絕美照片，她除了展現一頭紅色髮型外，雙頰和鼻樑上呈現出紅潤的奶醉腮紅妝容也引起熱議，這樣的腮紅刷法讓她的眼神看起來慵懶迷人，充滿可愛與撩人的魅力。奶醉腮紅的特點是將腮紅橫向塗抹在臉的中間位置，營造出喝醉後臉頰泛紅的效果，這樣的腮紅妝容不僅增添濃厚的氛圍感，而且對於較長臉型的人來說，還能起到縮短中庭的效果，讓整個臉型比例更加和諧。

2. 氣色腮紅妝容

除了最近展示的奶醉腮紅妝容外，aespa Winter平常最常畫的是氣色腮紅妝容，這種妝容非常適合淡妝或素顏時使用，主要是在蘋果肌中央向外輕輕暈染，並延伸到蘋果肌的下半部，要注意的是選擇低飽和度的腮紅色，這樣看起來更自然，仿佛是天生帶著紅潤氣色一般！

3. 純欲幼態腮紅妝容

aespa Winter曾經展現過純欲可愛的幼態腮紅妝容，這種妝容的腮紅主要刷在蘋果肌的中間位置，範圍不超過鼻尖和眼尾，整體效果既純潔又帶有一絲天真，也是充滿氛圍感的腮紅妝容之一，不過也因為色澤全部集中在蘋果肌的位置，腮紅顏色建議挑選低飽和色為主，才不會使妝容過濃。

4. 微醺眼下腮紅妝容

aespa Winter也嘗試過微醺眼下的腮紅妝容，這種妝容的腮紅主要刷在眼下眼袋和鼻尖位置，這樣的刷法能夠讓臉部比例呈現倒三角形，相較於奶醉妝容，這款腮紅更像是真實小酌後的微醺臉紅感，帶有性感魅力，是屬於成熟大人風格的腮紅妝容。

5. 曬傷腮紅妝容

最後一款就是曬傷腮紅妝容。aespa Winter曾在IG上分享了她觀看棒球賽的自拍美照，臉部呈現的妝容就是曬傷腮紅，這種腮紅和奶醉腮紅有些相似，但飽和度較低，更貼近曬傷後的紅潤效果，有些人甚至會在雙頰上添加假雀斑，增強曬傷感，使效果更加突出！

看完Winter的腮紅妝容後，是不是也想跟著畫呢？以下就來推薦5款腮紅，趕緊挑一款畫起來吧！

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5款腮紅妝容胭脂推薦（Laka；01製圖）

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1. VALENTINO BEAUTY EYE2CHEEK高訂柔霧眼影胭脂#03 Rose Emozione，$510

一盤即可輕鬆完成眼妝、頰彩的柔霧眼頰彩盤，拿在手裡完全是高訂精品而不只是彩妝品。質地如絲絨般柔軟貼膚的粉霜，超顯白的玫紫色調立即讓膚色洋溢著透明感與深邃感，細緻的珠光可以不著痕跡的通透打光創造天生好膚質，即使在狂歡喧鬧的派對中也能隨時高調發光！

2. Dior Rouge Blush——Limited Edition#621 Splendid Rose

共推出2款以杜樂麗花園中綻放的玫瑰色彩為靈感打造的限量色選，最推薦的就是溫柔首選的煙燻玫瑰色「#621 Splendid Rose」，以高雅的煙燻玫瑰色，點綴神秘氛圍，打造雍容華麗的氣質。

3. heme特調腮紅#06 Rosy Tan

#06色號在粉色與土色間取得平衡，帶出沉穩高級感，全膚色皆適用，輕鬆打造氛圍感妝容，另外粉體經多道研磨工法製成，粉質細膩綿柔，如絲綢般滑順，暈染度大幅提升，能完美貼合肌膚，創造出零粉感原生腮紅，內附特製蓬鬆腮紅刷，扁平刷柄方便握拿，毛刷柔軟不刺膚，搭配上妝更好暈染。

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4. I' M MEME——我愛煙燻玫瑰腮紅盤

以煙燻粉色為基調，3色包括打造肌膚透明感的煙燻玫粉，帶有少許灰色調的玫粉色，不僅顯白更透出自然紅暈色澤；煙燻嫩粉加入米白色調的寶寶粉，清純嫩萌的無辜感瞬間提升，使肌膚呈現若有似無的粉嫩透白；煙燻灰粉調和紫色調的灰粉色，去黃顯白的粉嫩色澤可甜可鹽，搭配腮紅刷輕點臉頰暈染出天生血色感，或是加強在眼下腮紅展現酷跩個性，甚至也可混色使用，及當作眼影使用。

5. Laka Dreambeam Highlighter#Pink Beam，$148

採用獨特的光折射技術，每種角度及光線下能煥發出不同的打亮色澤，顛覆您對打亮產品的既有印象，Pink Beam微妙融入膚色的粉紅色，細緻光澤彷彿覆蓋一層透明粉紅絲綢，綻放光彩。

aespa Winter平時展現了多種不同風格的腮紅妝容，從奶醉腮紅到氣色腮紅，再到純欲幼態和微醺眼下的妝容，甚至到曬傷腮紅，每一款都展現了她的多變魅力，感興趣的你，也可以嘗試Winter的腮紅妝容唷！

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