韓國女團aespa著咩波鞋？Karina、Winter等4成員同款　時尚又易襯

韓國大勢女團aespa不僅歌唱表演實力出眾，成員們私下的穿搭品味同樣受人追捧。



無論是Karina、Winter、Giselle還是Ningning，幾乎穿在他們身上後往往都會變成爆紅單品，其強大的帶貨能力也因此讓他們獲得不少品牌青睞，成為各大廠牌指標性的代言人之一；這回就要來為大家整理aespa四名成員分別代言的鞋款品牌以及著用款式，想跟女神上腳同款球鞋就趕緊往下翻閱做好筆記！

aespa同款球鞋，揭露Karina至Giselle的潮流波鞋代言，跟著女神穿出個性風格（點擊放大瀏覽）▼▼▼

aespa 4位成員代言品牌波鞋鞋款整理（IG@converse_kr；01製圖）

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Karina代言品牌：Converse

擁有「人間AI」美名的aespa隊長Karina，自2024年初正式擔任Converse韓國品牌大使，並持續上腳宣傳了不少話題鞋款，除了Omega Trainer、Run Star Trainer等復古鞋型之外，經典的Chuck 70系列她也是情有獨鍾，就連夏天必備的厚底涼鞋Run Star Utility Sandal CX也是駕馭得宜，重點是這些鞋款的單價也都並不會到太貴，不必砸大錢也能享有與女神同款的好機會！

Winter代言品牌：New Balance

可愛的「冬寶」Winter在2024年10月正式成為New Balance韓國代言人，在當時拍攝的絕美形象照一曝光後立即引發轟動，黑色的運動套裝搭配銀色金屬光澤的羽絨外套，展現甜美與帥氣兼具的運動風格，讓不少粉絲狂讚NB太會找代言人！而Winter平時私下最常上腳的則是NB 1906R系列，另外她也曾著用NB 574鞋款為韓國職棒的比賽進行開球，可愛度爆表。

Ningning代言品牌：FILA

身為aepsa年紀最小的「忙內」擔當，Ningning在今年春季擔任了FILA的最新品牌大使，並釋出一系列全新形象照，融合時下流行的芭蕾優雅風潮（balletcore）與獨特運動魅力，無論是品牌旗下熱門鞋履Echappe Silvermoon銀白配色，或是復古唯美的Decypher 24ms鞋型，Ningning都完美穿出了她的獨特時尚感，而鞋款本身也非常具備百搭特質，能輕鬆應對每日穿搭風格。

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Giselle代言品牌：Loewe

擁有日韓混血血統的Giselle在2024年正式成為Loewe的品牌大使，並持續為品牌積極推廣，旗下熱門復古薄底球鞋Ballet Runner系列就是Giselle平時最常穿的鞋款選項之一，而去年Loewe與瑞士跑鞋品牌On聯名所帶來的Cloudtilt鞋款系列，更是Giselle私下不可或缺的步行單品，其兼具了高端時尚與運動機能，無論是休閒還是時髦都可進行搭配。

以上就是aespa四名成員的品牌代言以及著用鞋款介紹，有興趣想跟女神偶像同款的朋友，不妨多加留意了！

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