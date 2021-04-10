韓國星級髮型師４招變出飄逸造型　簡單小工具扁塌頭髮瞬間變蓬鬆

撰文：劉思婷
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頭髮常常出現油膩感？髮根位置變得扁塌，很多女生為打理頭髮感到煩惱。韓國星級髮型師CHAHONG 提供4招，簡單步驟就能令扁塌頭髮頭髮變得蓬鬆豐盈。
許多韓國女星例如宋慧喬等人都擁有飄逸又蓬鬆的秀髮，究竟她們維持髮型蓬鬆的秘訣是什麼？（kyo1122@IG）
韓國星級髮型師： 小工具打造自然感女神秀髮
頭髮過於貼服，髮根位置失去豐盈感，不但顯臉大，同時看上去也予人無精打采，毫無造型感，尤其潮濕天氣更加容易出現這情況。
為不少著名韓星如朴敏英、金高銀等人擔任髮型師的CHAHONG，在IG官方帳號分享令髮根變蓬鬆，視覺上增加髮量的秘訣，利用小工具如髮夾、髮捲、風筒等，簡易步驟就可打造自然感女神秀髮。
▼▼▼【韓國星級髮型師CHAHONG 教4招打造蓬鬆秀髮，點擊下圖詳看示範】▼▼▼
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潮濕天氣下頭髮變得扁塌充滿油膩感是不少女生經常面對的煩惱。（chahong.official@IG）
▼▼▼【韓國星級髮型師CHAHONG教授「正確吹頭的6 步曲」==>同場加映：頭髮扁塌又毛躁? 韓星髮型師6招吹頭技巧 吹出蓬鬆柔順感OO是關鍵】▼▼▼
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▼▼▼【Jessica讓髮根維持蓬鬆的4個小妙招，必學「梳頭技巧」公開！==>同場加映：Jessica扁塌頭髮復活術 用「法寶」即見效 4招打造豐盈女神秀髮】▼▼▼
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