減肥｜韓國網紅6招狂減22公斤　慢食代替計算卡路里：輕鬆不復胖

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-04-03 18:00

減肥｜臨近炎炎夏日，愛穿短裙短褲的女生又到「甩肉大作戰」的關鍵時刻！坊間不少減肥方法過程痛苦讓人難以堅持，導致常常復胖，讓許多女生感到困擾。韓國有一名人氣網紅主張透過健康飲食及運動來減重，她的個人IG賬號已有超過15萬粉絲追蹤，成功減走22公斤的她有什麼減重秘訣？

韓國網紅Mini在IG上經常分享減肥心得。（dd.mini@IG）

韓國網紅「高蛋白低碳水」飲食法減重22公斤 公開6招減肥秘訣

韓國人氣網紅Mini因推崇健康飲食法及運動減肥而受到關注，目前個人IG賬號已吸引超過15萬粉絲追蹤。和許多女生一樣，Mini過去也嘗試了各種各樣的減肥方法，但都因不能持之以恆而失敗，最後更復胖到70公斤！

Mini因朋友無心的一句話：「每次減肥到最後都會復胖，為什麼還要減重？」重新激發她減肥的鬥志，決心研究出一套容易堅持且不會復胖的減重方法，最終體重成功由70公斤下降至48公斤，更重要的是6年前開始減肥的她，到目前為止都沒有復胖。不少女生減肥時都精確計算每樣食物的卡路里，形成極大的心理壓力反而過猶不及。對此Mini表示無需與熱量斤斤計較，從根本改變飲食習慣與生活方式，調整輕鬆的心態才能持之以恆！

韓國網紅Mini過去身型臃腫，長期堅持減肥下，她練出迷人的馬甲線。（dd.mini@IG）

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註冊營養師楊蒨珩Stephanie表示減肥是長期作戰，所以她認同韓國網紅Mini的做法，無需每樣食物都精確計算卡路里或熱量，否則會造成心理負擔而適得其反。另外，每個人體質不同，減肥方法也因人而異，一起來參考一下營養師的意見吧！

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