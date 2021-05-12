髮型｜4件小工具打造韓式空氣瀏海　細軟髮秒變出清爽蓬鬆感

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時常關注韓國歐膩的妞妞們，是否也發現她們總是能將瀏海照顧得很完美？不論是中分瀏海、齊瀏海、空氣瀏海、八字瀏海......只要一覺醒來就變形（超不聽話），早上趕著出門根本沒時間兼顧？妞編輯這次整理了4招利用身邊小物就可以擁有自然的Ｓ型瀏海，趕緊學起來！

看看哪4件小「髮」寶可以打造完美的韓式空氣瀏海▼▼▼

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上述4種方法妞妞們看完有沒有點收獲呢？雖然剛開始可能手會有點不靈活，但多練習幾次一定可以辦到！不只不用花錢特地去燙瀏海，上手之後早上不用花太多時間就可以擁有水水的瀏海，超值得啊！（從今天開始～每天試一種！）

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同場加映：不是任何人也能carry短髮，先問自己以下6條問題，看看能否駕馭女idol的俐落短髮！（按圖了解）▼▼▼

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】

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