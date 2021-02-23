2021髮型｜5款大熱慵懶風捲髮　容易打理、提升氣質兼修飾臉型

撰文： Dappei 搭配 最後更新日期： 2021-02-23 12:01

相信有在 Follow 髮型趨勢的讀者們，一定都有發現最近「睡不醒頭」的風潮又再次襲捲日韓妞的社交媒體，捲度偏鬆軟的睡不醒捲髮，不僅可以完美修飾臉型、頭型，還能使整個人瞬間散發慵懶又性感的氣息，本篇就來為大家整理 5 款睡不醒捲髮範本，讓妳燙完立馬變成超級放電機！

2021年有哪些熱門捲髮髮型？5款慵懶性感捲髮造型（點圖放大閱讀）▼▼▼

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以上 5 款睡不醒捲髮造型，妳最喜歡哪一款呢？好看又慵懶的睡不醒頭不僅可以讓妳一秒氣勢爆棚，還能讓簡單的穿搭變得時髦又有型，趕快截圖預約設計師電髮吧！

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原文：2021年最火髮型！5 款慵懶又性感的「睡不醒頭」捲髮推薦，減齡+顯臉小通通一次 Get

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