2021髮型｜4種大熱髮色：低調女人味黑茶棕　女團指定耳圈雙色染

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-02-05 12:01

黑髮看膩想換髮色，奉上2021年最火熱的四款染髮髮色，包含日韓爆紅的「慵懶黑茶棕」、浪漫人魚系的顯白「微醺紅茶色」、可鹽可甜的「透明感柔霧灰棕」和女團都在染的「耳圈染、雙色染」......想要擁有回頭率最高的絕美髮色，本篇必收藏。

換個髮色就彷如整個人換上全新風貌，迎接2021年，趕緊讓自己跟上流行的腳步，換上最新一季的流行髮色！法國頂級沙龍髮品Rene Furterer萊法耶，特別解析今年春夏不容錯過，回頭率百分百的髮色，包含日韓爆紅的「慵懶黑茶棕」、浪漫人魚系的顯白「微醺紅茶色」、可鹽可甜的「透明感柔霧灰棕」和女團都在染的「耳圈染、雙色染」，提供所有想要改變風格的女子們做為造型參考指南。

想換個髮色改變風格？2021年4種染髮髮色指南（按圖查看）▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：【2021髮型趨勢】流行染髮髮色指南：慵懶黑茶棕、微醺紅茶色、透明霧灰棕....】